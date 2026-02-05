Nika Prevc: Nošenje zastave z bratom mi bo še polepšalo moje prve OI

Najboljše smučarske skakalke so opravile s prvim uradnim treningom pred sobotno posamično olimpijsko tekmo na srednji napravi v Predazzu. V zelo lepi luči se je predstavila Nika Prevc, ki je imela dvakrat prvo oceno (98 m in 100,5 m), v tretji seriji pa drugo (100,5 m) za Avstrijko Liso Eder (102,5 m).

»Kako naj rečem? Želela bi si, da bi se bolje spoprijateljila s skakalnico in da bi lahko jutri opravila le še sproščeno pripravo. Ker moram še popraviti določene stvari na zaletišču, bom tudi jutri trenirala. Mojim skokom še manjkajo določene malenkosti,« je povedala Prevčeva in pristavila, da ji bo nošenje slovenske zastave skupaj z bratom Domnom na jutrišnjem slovesnem odprtju še polepšalo njene prve olimpijske igre.

Boj za visoko uvrstitev je napovedala tudi Nika Vodan, ki je imela deveti (95 m), šesti (96,5 m) in osmi dosežek (96,5 m). Katra Komar (88,5 m/38., 92 m/23. in 93 m/28.) je iz skoka v skok stopnjevala daljave, medtem ko se Maja Kovačič (88 m/36., 88 m/41. in 83,5 m/48.) še ni spoprijateljila s to skakalnico.