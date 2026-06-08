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Nika Prevc o odločitvi pristojnih pri FIS: To je res škoda

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc o pripravah za novo sezono, študijskih obveznostih, poletju, motivaciji, ciljih za prihodnjo zimo ...
Nika Prevc se zavzeto pripravlja za novo sezono. FOTO: Sloski
Galerija
Nika Prevc se zavzeto pripravlja za novo sezono. FOTO: Sloski
Miha Šimnovec
8. 6. 2026 | 05:00
4:14
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Za novo sezono se že zavzeto pripravljajo tudi najboljše slovenske smučarske skakalke z Niko Prevc na čelu. Svetovna rekorderka, ki bo lovila že svoj četrti zaporedni veliki kristalni globus, je dala na nedavnem srečanju z novinarji v Kranju znova jasno vedeti, da so ji treningi, naj bodo še tako zahtevni, veliko ljubši kot medijske obveznosti.

»Ne, ni mi težko trenirati. Ravno nasprotno; v treningih, naj bodo še tako zahtevni, uživam. Na koncu koncev sem, ko sem izbrala ta šport, tako ali tako vedela, da k skokom spadajo tudi naporni treningi,« je pogovor s predstavniki »sedme sile« začela Nika Prevc in v isti sapi pristavila, da med pripravami ne pretirava. »Ne trošim energije po nepotrebnem, saj jo navsezadnje potrebujem za vso sezono.«

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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