Zimski športi

Nika Prevc od bridkih solz do uresničitve otroških sanj

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je v imenitnem slogu končala olimpijsko sezono svetovnega pokala 2025/26.
Veliki kristalni globus je Niki Prevc podelil njen brat Peter. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miha Šimnovec
29. 3. 2026 | 10:01
29. 3. 2026 | 10:18
9:45
Kakor je v svojih zlatih časih blestela japonska zvezdnica Sara Takanaši, ki je s štirimi velikimi kristalnimi globusi (2013, 2014, 2016 in 2017) in 63 zmagami za svetovni pokal še vedno najuspešnejša smučarska skakalka, tako v zadnjih treh sezonah na tekmah najvišje ravni kraljuje Nika Prevc. Slovenska šampionka si je v začetku letošnjega marca zagotovila že tretji zaporedni »sveti gral«, s katerim se je na drugem mestu večne lestvice izenačila z Norvežanko Maren Lundby (2018, 2019 in 2020).

Toda olimpijska zima 2025/26 se za Prevčevo ni začela najbolje. Na uvodni posamični preizkušnji v Lillehammerju je namreč pristala na 15. mestu, kar je bilo veliko manj od njenih pričakovanj in želja. Že dan pozneje, ko je skočila na tretjo stopnico zmagovalnega odra, je pokazala povsem drugačen obraz. Odtlej je bila bolj ali manj redna udeleženka slovesnih razglasitev. Na prvo zmago v sezoni pa je morala počakati do četrte tekme (druge v Falunu), ko je vendarle ugnala veliko japonsko tekmico Nozomi Marujama in prekinila njen niz prvih mest.

Sledil je šok v Visli

Zatem je sledil šok v Visli, kjer jo je – tako kot njenega brata Domna Prevca v Lahtiju – doletela diskvalifikacija, ker je imela za centimeter predolge smuči oziroma je bila za 100 gramov prelahka. Toda Nika si je hitro opomogla od razočaranja in že dobrih 24 ur pozneje z zmago podala najboljši odgovor na to, kar se ji je zgodilo dan prej. V nadaljevanju je kot po tekočem traku nizala stopničke in skok v novo koledarsko leto začinila z osvojitvijo tretje zaporedne lovorike na tako imenovani turneji dveh večerov. Pri tem ji je uspel prav poseben podvig v Oberstdorfu, kjer se je z najboljšim dosežkom finala s 17. mesta, ki ga je držala po uvodni seriji, zavihtela na četrto in tako zanesljivo ubranila prednost v seštevku tega tekmovanja.

Takšen razgled na množico gledalcev si je Nika Prevc priletela na včerajšnji tekmi v Planici. FOTO: Leon Vidic/Delo
Na krilih uspeha v Nemčiji je zatem (dvakrat) vso konkurenco preskočila v Beljaku in prvič v tej zimi oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi za svetovni pokal. Tako je ponudila najlepše vabilo navijačem na domači spektakel na Ljubnem, kjer se je številnim gledalcem za bučno podporo oddolžila z naslednjima dvema zmagama. Zatem je v svojo korist odločila obe preizkušnji v Zhangjiakouu na Kitajskem, prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2022, po nehvaležnem četrtem mestu na prvi tekmi v Zau na Japonskem pa je vrhunsko pripravljenost unovčila z naslednjim nizom uvrstitev na oder za najboljše skakalke na svetu, pri čemer se je obakrat na najvišjo stopnico zavihtela tudi v Saporu.

Z nastopom na velikanki bratov Gorišek so se ji – kakor je večkrat ponovila – uresničile še ene otroške sanje.

Na olimpijskih igrah je imela mešane občutke

Z odličnimi občutki je nato odpotovala na svoje prve olimpijske igre v Predazzo, kjer se je takoj okitila s kolajno, potem ko je na srednji napravi zablestela z drugim mestom. Toda Niko so po tekmi, na kateri ji je zlato lovoriko za pičle 1,1 točke izpred nosa odnesla Norvežanka Anna Odine Strøm, prevevali mešani občutki. Ker si je tako močno želela najžlahtnejšega odličja, je najprej le s težavo zadrževala solze, sčasoma pa je spoznala tudi veliko vrednost srebra. Z odličjem na največji zimskošportni prireditvi na svetu si je namreč – kot je večkrat ponovila – uresničila otroške sanje.

»Zelo sem ponosna na ta uspeh, saj sem si že od malih nog močno želela olimpijsko kolajno. Vem, da je moja, zaslužena in nezamenljiva. Malo me muči le to, da sem s prvim skokom izgubila, kar sem si najbolj želela,« je dala zvezdnica iz Dolenje vasi pri Železnikih jasno vedeti, da je merila na zlato lovoriko. Ob tem je priznala, da je bila pod velikim pritiskom. »Ne vem, ali sem ga že kdaj čutila toliko. Slednjič ga je bilo preveč, s tem pa se tokrat nisem znala najbolje spopasti. To so vendarle olimpijske igre, ki jih doživljam še intenzivneje,« je priznala in dodala, da ji je po tekmi zelo odleglo. »To je bila zame velika in dragocena izkušnja. Zadovoljna sem in hkrati vesela, da je led prebit,« je svoj pogled usmerila proti svojima naslednjima preizkušnjama v Predazzu, na katerih je prav tako igrala vidno vlogo.

Znova je navdušila tudi številne navijače na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Mora biti ponosna nase

Že tri dni po osvojitvi srebrne kolajne je na tem tekmovanju dočakala tudi najžlahtnejšo lovoriko, potem ko se je skupaj s soimenjakinjo Niko Vodan, Anžetom Laniškom in bratom Domnom veselila zmage na tekmi mešanih ekip. Slovenija je tako na tej preizkušnji ubranila naslov olimpijske prvakinje izpred štirih let v Pekingu oziroma Zhangjiakouu. Sledila je selitev na sosednjo veliko skakalnico, ki se je je Prevčeva še posebej veselila. Nobena skrivnost namreč ni, da veliko raje skače na večjih napravah. Na zadnji ženski tekmi v Predazzu je potem zaokrožila zbirko svojih žlahtnih kovin na največji zimskošportni prireditvi, potem ko je srebrni in zlati kolajni dodala še bronasto.

Zaradi vsega, kar sem doživljala med olimpijskimi igrami, so pridobljene izkušnje toliko bolj dragocene in vredne.

Čeprav je pred odhodom na sever Italije hrepenela po osvojitvi posamičnega naslova olimpijske prvakinje, je bila na koncu, ko je potegnila črto pod svoje krstne nastope na tem tekmovanju, zadovoljna z doseženim. »Menim, da moram biti ponosna nase, saj sem si z zadnjim skokom dokazala, da sem se – ne glede na vse – zbrala in pokazala, kar znam. Po vseh poskusih, ki sem jih že naredila, sem že malo bolj vedela, kaj moram narediti na skakalnici, v finalu pa sem šla na vse ali nič, saj nisem imela več česa za izgubiti,« je Prevčeva razkrila, kako se je na veliki napravi Giuseppeja Dal Bena lotila drugega skoka, s katerim se je s petega mesta povzpela na končno tretje.

Ni vedela, da ji bo tako težko

Osvojene kolajne ji pomenijo zelo veliko zaradi vsega, kar se je dogajalo med olimpijskimi igrami. »Nisem vedela, da mi bo tako težko,« je priznala in po krajšem premisleku dodala, da ji ni bilo preprosto zaradi velike želje po uspehu in strahu pred neuspehom. »Zaradi vsega, kar sem doživljala, so pridobljene izkušnje toliko bolj dragocene in vredne,« je poudarila šampionka iz Selške doline in v isti sapi pripomnila, da so bili dnevi v Predazzu zanjo kljub vsemu nepozabni. Svoje prve olimpijske igre bo v posebnem spominu ohranila tudi zaradi slovesnega odprtja, na katerem je skupaj z bratom Domnom nosila slovensko zastavo.

Nika Prevc je iz tekme v tekmo nizala vrhunske skoke. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
V svetovnem pokalu je nadaljevala veliko prevlado po zmagi v Hinzenbachu dobila še obe preizkušnji v Lahtiju, kjer si je že šest tekem pred koncem zime zagotovila veliki kristalni globus – že tretjega po letih 2024 in 2025. Za nameček je v tem slovitem finskem zimskošportnem središču dosegla že rekordno 16. zmago v sezoni in nato na Holmenkollnu ta mejnik premaknila na št. 17. Za nameček je na tem znamenitem norveškem prizorišču nad Oslom dan pred svojim 21. rojstnim dnevom, ki ga je praznovala 15. marca, presegla tudi rekord svojega najstarejšega brata Petra po številu osvojenih točk za svetovni pokal v eni zimi.

Končni vrstni red v svetovnem pokalu (33/33):

1. N. Prevc (Slo) 2676, 2. Marujama (Jap) 1870, 3. Strøm (Nor) 1628, 10. Vodan 916, 28. K. Komar 142, 35. Kovačič 95, 45. Klinec 49, 48. Jesenko 31, 49. Terbovšek 28, 55. Bodlaj 16, 66. T. Komar (vse Slo) 2.

Poleti (3/3): 1. Kvandal (Nor) 280, 2. N. Prevc 240, 3. Strøm (Nor) 155, 5. Vodan 124.

Svetovna rekorderka je imenitni sezoni postavila piko na i na letalnici v Planici, ki jo je že nestrpno pričakovala vse od lanske pomladi, ko je izvedela, da bodo lahko letos na njej prvič poletele tudi najboljše skakalke na svetu. Z nastopom na velikanki bratov Gorišek, na kateri je v petek poletela do izjemnega svetovnega rekorda (242,5 m) in včeraj še do jubilejne 40. zmage v svetovnem pokalu, so se ji – kakor je večkrat ponovila – uresničile še ene sanje ...

Rezultati tekme v Planici (HS-240):

1. N. Prevc (Slo) 405,3 (228.5, 221), 2. Kvandal (Nor) 388,1 (207.5, 223.5), 3. Marujama (Jap) 361,7 (211.5, 211), 4. Strøm 361,2 (206, 212), 5. Traaserud (obe Nor) 337,4 (202, 201.5), 9. Vodan (Slo) 306,6 (194, 179.5).

Premium
Nedelo
Pismo iz Bruslja

Ko Moskva vleče na ušesa

Pred madžarskimi volitvami, ki bodo čez dva tedna, v Bruslju nočejo preveč kritizirati Orbána. To bi bila namreč voda na njegov mlin.
Peter Žerjavič 29. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vetrolom

Droni, specialna vozila in 293 intervencij: obsežna sanacija po vetrolomu

Tudi danes se nadaljuje sanacija posledic močnega vetra po državi.
29. 3. 2026 | 10:57
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Dars dopolnil vlogo

Tretja razvojna os pod Gorjanci: predor in viadukti v načrtu

Oblikovala se je še ena civilna iniciativa. To je Dolenjski razvojni klub, ki naj bi združevala predvsem mlade iz regije.
29. 3. 2026 | 10:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 29. 3. 2026 | 10:39
Preberite več
Novice  |  Svet
Lokalne volitve v Srbiji

Sumljivi volilni imeniki in volivci stari 133 let

Vladajoča koalicija v vseh srbskih občinah, kjer potekajo lokalne volitve, nastopa pod imenom Aleksandar Vučić - Srbija, naša družina.
29. 3. 2026 | 10:19
Preberite več
