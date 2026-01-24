Nika Prevc po bratovih stopinjah, v Saporu do nove zmage

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc se v Saporu na Japonskem veseli nove zmage v svetovnem pokalu. Drugouvrščeno Kanadčanko Abigail Strate je premagala za 5,5 točke. Tretja je bila Norvežanka Anna Odine Stroem, domačinka Nozomi Marujama pa je v drugi seriji z drugega padla na četrto mesto.

Med slovenskimi tekmovalkami je po bolezni dobra vrnitev uspela tudi Niki Vodan, ki je prikazala dva solidna skoka in končala na desetem mestu, obenem pa je v drugi seriji skočila najdlje. Točko je s 30. mestom osvojila tudi Katra Komar, jutri pa na Japonskem sledi še ena tekma svetovnega pokala.

Slovenka je vodila že po prvi seriji

Prevčeva je vodila že po prvi seriji, ko je doskočila pri 129 m. Za svetovno prvakinjo in svetovno rekorderko se je na drugo mesto uvrstila domačinka Nozomi Maruyama (130 m, 132,2), tretja je bil Kanadčanka Abigail Strate (132,5 m, 131,9). Druga Slovenka Nika Vodan (123 m, 116) je bila deseta, v finale pa se je s 30. mestom uvrstila tudi Katra Komar. Maja Kovačič je drugi skok zgrešila za le nekaj točk, nekoliko dlje od točk pa je bila Taja Terbovšek.