Nika Prevc po prespani noči nedosegljiva za tekmice

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je blestela tudi na drugem uradnem treningu pred jutrišnjo posamično tekmo na zimskih olimpijskih igrah v Predazzu. V obeh serijah, v katerih je nastopila, je bila s 108 in 105 metri prepričljivo najdaljša. V tretji je ob njeni odsotnosti najboljši skok uspel Norvežanki Eirin Marii Kvandal (100 m).

Zelo dobre nastope je prikazala tudi Nika Vodan, ki je imela četrto (98 m), osmo (95 m) in šesto oceno (95,5 m). Katra Komar se je sukala med 20. in 30. mestom (96 m/21. mesto, 93 m/24. in 88,5 m/27.), svoje skoke pa je tudi glede na četrtkov trening vidno stopnjevala naša četrta reprezentantka Maja Kovačič (89,5 m/37., 87,5 m/31. in 91 m/24.).

Nika Vodan je nasmejana zapuščala prizorišče. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jutrišnja tekma smučarskih skakalk na srednji napravi v Predazzu, na kateri bo Prevčeva glavna favoritinja, se bo začela ob 18.45. Na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah se je zlate lovorike veselila Urša Bogataj (zdaj Križnar).