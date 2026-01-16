  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Nika Prevc z rekordom do novega podviga

    Slovenska skakalna šampionka je v svojo korist odločila tudi tekmo za svetovni pokal v Zhangjiakouu.
    Nika Prevc kot za stavo niza vrhunske skoke. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Nika Prevc kot za stavo niza vrhunske skoke. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miha Šimnovec
    16. 1. 2026 | 10:19
    16. 1. 2026 | 10:58
    V Zhangjiakouu so uspešno izpeljali tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, na kateri je bila spet razred zase Nika Prevc. Slovenska šampionka je slavila novo prepričljivo zmago, že peto zaporedno in deseto v tej olimpijski sezoni.

    Marsikaj je takrat ostalo skrito pred novinarji

    V uvodni seriji je Prevčeva poletela do novega (ženskega) rekorda tamkajšnje velike olimpijske naprave (136,5 m) in prepričljivo prevzela vodstvo. Pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama (127,5 m) si je zagotovila kar 11,7 točke naskoka, tretjeuvrščena Kitajka Ping Zeng (128 m) pa je za Niko zaostajala že za 18 točk. Na četrtem oziroma petem mestu sta bili Nemka Selina Freitag (128,5 m) in Japonka Sara Takanaši (126 m).

    V drugi seriji je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava s skokom, dolgim 130 metrov, le še potrdila svojo premoč.

    Katra Komar je v finalu pridobila dve mesti. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Katra Komar je v finalu pridobila dve mesti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V finale sta se prebili tudi preostali dve Slovenki. Maja Kovačič (121,5 m) je po prvem »polčasu« zasedala 22. mesto, pet mest za njo je bila uvrščena Katra Komar (115 m), ki je v drugo preskočila dve tekmici in napredovala na končno 25. mesto. Kovačičevi se finalni nastop ni posrečil najbolje. Po krajšem skoku (104,5 m) je nazadovala na 30. mesto.

    Niko Vodan, našo četrto tekmovalko na Kitajskem, je v posteljo položila viroza. Po posvetovanju z zdravniško službo so se v našem taboru odločili, da 25-letna članica SSK Norica Žiri ne bo nastopila niti v jutrišnjih kvalifikacijah.

     

