Nika Prevc po šoku odgovorila z zmago

Na drugi tekmi smučarskih skakalk za točke medcelinskega pokala v Hinterzartnu (Nem) je Nika Prevc prepričljivo ugnala vse tekmice, potem ko je v finalni seriji pristala pri najboljši ženski daljavi tega konca tedna, 109 metrih. To je druga zmaga v karieri za Niko na tekmah drugega kakovostnega razreda.

Obeh zmag se je razveselila v Nemčiji, prve še za točke celinskega pokala pred več kot štirimi leti v Brotterodeju. Po včerajšnji smoli z diskvalifikacijo je N. Prevc zanesljivo ugnala vse tekmice s 104.5 in kar 109 m ter 249,5 točke. Prepričljivo je bila najboljša v obeh serijah, drugo mesto je z zaostankom 10,2 točk osvojila domačinka Agnes Reisch z 99.5 in 105.5 m, tretja pa je bila Kitajka Lingyao Wang s 103 in 102.5 m ter 234,9 točke.

Med drugimi Slovenkami je bila zelo dobra mlada Lucija Jurgec, ki je s 97 in 95 metri ter 202,1 točke zasedla 12. mesto, na 15. in 16. mestu sta bili Ajda Košnjek in Jerica Jesenko, točko je pobrala še Taja Sitar, 31. je bila Taja Terbovšek, 42. Živa Andrič in 45. Nina Kontrec.

S tekmama v Hinterzartnu se je končala poletna sezona medcelinskega pokala, Slovenija pa je po zaslugi Prevčeve osvojila dodatno, šesto kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje. Takšno kvoto sta si priborili še Avstrija in Nemčija.