Nika Prevc v močnem sneženju do drugega mesta

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc (226,5 točke) je na drugi tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau končala na drugem mestu. Slovenki je do 34. zmage v karieri zmanjkalo le 1,4 točke. Prvo v karieri pa je slavila 24-letna Avstrijka Lisa Eder (227,9).

Prevčeva, ki je danes dobila kvalifikacije za tekmo, je že v prvi seriji ob močnem sneženju končala na drugem mestu in za Eder zaostajala za 3,4 točke. V finalu je 20-letna Slovenka napadla zmago z najboljšo daljavo finalne serije (101 m), vendar je na koncu avstrijski tekmici uspelo zadržati minimalno prednost.

To so bile za Prevčevo že 16. stopničke v sezoni, od tega ima 11 zmag, štiri druga ter eno tretje mesto. Slovenki so ti uspehi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in boju za tretji zaporedni veliki kristalni globus prinesli že 1596 točk, s čimer je še povečala prednost pred zasledovalkami. »Še ena azijska postaja je za nami. S skoki v Zau sem srednje zadovoljna. Eni so bili zelo dobri, eni pa bi bili lahko še boljši. Veselim se, ker gremo nazaj na večjo skakalnico,« je po tekmi povedala Prevčeva.

Njena najbližja zasledovalka, Japonka Nozomi Marujama (1238), je bila danes osma. Tretja skupno je današnja zmagovalka Lisa Eder (1057). Ta se je po petih zaporednih drugih mestih tokrat prvič povzpela na najvišjo stopnico zmagovalnega odra in postala šesta Avstrijka z zmago v svetovnem pokalu doslej. Na tretjem mestu je tekmo končala Kanadčanka Abigail Strate.

Preostali slovenski finalistki Nika Vodan (205,5 točke) in Katra Komar (154,2) sta zasedli deseto oziroma 30. mesto. »Načeloma sem kar zadovoljna s svojimi skoki, en napredek je bil narejen. Tudi razmere so bile malo bolj stabile. Sem zelo vesela,« je bila vesela Vodanova.

Brez finala je ostala Maja Kovačič na 37. mestu, medtem ko je bila Taja Terbovšek prekratka za preboj na tekmo. Skakalke se zdaj na Japonskem selijo na sosednji otok, ko jih v Sapporu konec tedna čakata še dve tekmi pred generalko za olimpijske igre v nemškem Willingenu.