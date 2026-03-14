Nika Prevc v finalu pokazala zobe in skočila do nove zmage

Na slovitem Holmenkollnu so pod streho spravili tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, ki se je znova razpletla po okusu Nike Prevc. Slovenska šampionka se je z najboljšim skokom finala s petega mesta zavihtela na vrh in slavila že 17. zmago v tej sezoni.

V uvodni seriji je najboljši nastop v gosti megli uspel Japonki Nozomi Marujama (124,5 m), ki je imela 3,3 točke naskoka pred drugouvrščeno Norvežanko Heidi Dyhre Traaserud (122 m). Najboljša Slovenka je bila po pričakovanju Nika Prevc, ki pa s svojim skokom, dolgim 118 metrov, ni bila najbolj zadovoljna. Po prvem »polčasu« je bila peta, za vodilno Azijko pa je zaostajala za 6,8 točke.

V finale se je zanesljivo prebila tudi Ema Klinec (110,5 m), ki je držala 17. mesto, še en skok pa sta si od naših prislužili tudi Nika Vodan (103 m) in Taja Bodlaj (104 m), ki sta zasedali 27. oziroma 28. mesto. Ob Maji Kovačič (96 m), ki je kot 31. finale zgrešila za 7,8 točke, je brez druge serije ostala tudi Katra Komar (94 m), ki je pristala na 37. mestu.

Ema Klinec je pristala na 15. mestu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Med petnajsterico tudi Ema Klinec

V finalu je bila Taja Bodlaj pol metra krajša kot v prvi seriji in obdržala 28. mesto, Nika Vodan pa se je precej izboljšala, saj jo je odneslo do 117,5 metra. Napredovala je na končno 21. mesto. Še dlje je poletela Ema Klinec (121,5 m) in se povzpela na 15. mesto. Najboljši skok pa je prikazala Nika Prevc, ki je bila s svojim finalnim nastopom (127 m) bistveno bolj zadovoljna.

Nič čudnega, ko pa se je z njim s petega mesta zavihtela na vrh. Toda razlike na vrhu so bile zelo majhne; pred drugouvrščeno Nozomi Marujama (v drugo 122,5 m) je imela 2,4 točke, pred tretjeuvrščeno Norvežanko Anno Odine Strøm (119,5 m in 124 m) pa 4,4 točke naskoka.

V skupni razvrstitvi ima Prevčeva že 2396 točk, torej 93 več kot njen brat Peter v šampionski zimi 2015/16, v kateri je izboljšal tudi točkovni rekord.

Rezultati tekme na Holmenkollnu (HS-134): 1. N. Prevc (Slo) 228,5 (118, 127), 2. Marujama (Jap) 226,1 (124.5, 122.5), 3. Strøm (Nor) 224,1 (119.5, 124), 4. Reisch (Nem) 216,4 (114.5, 125.5), 5. Opseth (Nor) 215,1 (119.5, 120), 15. Klinec 184,9 (110.5, 121.5), 21. Vodan 167,7 (103, 117.5), 28. Bodlaj 143,6 (104, 103.5), 31. Kovačič 58,6 (96), 37. K. Komar (vse Slo) 51,8 (94).

Na veliki skakalnici na Holmenkollnu bo jutri še ena tekma, začela pa se bo ob 14.20.