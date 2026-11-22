Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je v uvodni seriji druge posamične tekme za svetovni pokal pokazala povsem drugačen obraz in si zagotovila odlično izhodišče za napad na stopničke. Na žalost je v drugo – tako kot Nika Vodan – pokvarila svojo uvrstitev.

Nika Prevc je s skokom, dolgim 135 metrov, po prvem »polčasu« zasedala tretje mesto, pri čemer je za vodilno Norvežanko Gydo Westvold Hansen (130 m), sicer nekdanjo nordijsko kombinatorko, zaostajala za vsega 5,4 točke.

Zelo dober nastop je uspel tudi Niki Vodan (133 m), ki je bila peta. Od svoje soimenjakinje in reprezentančne kolegice Prevčeve jo je ločilo le 3,1 točke. Na drugem mestu je bila Gydina slovitejša rojakinja Anna Odine Strøm (131 m), četrta pa je bila z Ingvild Synnøve Midtskogen (124 m) še ena Norvežanka.

Nika Prevc je danes pokazala zobe. FOTO: Geir Olsen/AFP

V finale sta se uvrstili tudi Maja Kovačič (118 m) in Katra Komar (115 m), ki sta držali 24. oziroma 27. mesto. Slednja je v finalu doskočila pri 120 metrih in pridobila eno mesto (26.), Kovačičeva (123,5 m) pa je preskočila tri tekmice (21.).

Trojna zmaga Norvežank

Vodanova je v drugo po precej nemirnem letu izvlekla 123 metrov in zdrsnila na sedmo mesto, s katerim je ponovila včerajšnjo uvrstitev. Še več je izgubila Prevčeva s skokom, dolgim 120,5 metra. Nazadovala je na končno deseto mesto.

Vsa mesta na zmagovalnem odru so znova zasedle Norvežanke. Na najvišjo stopnico je skočila dvakratna olimpijska prvakinja Strømova (v finalu 132,5 m), na drugo se je zavihtela Eirin Maria Kvandal (127 m in 134 m), na tretjo pa Hansova (125 m).

Norvežanka Anna Odine Strøm je bila na drugi tekmi z naskokom najboljša. FOTO: Geir Olsen/AFP

Daleč od finala sta ostali Ajda Košnjek (105 m) in Taja Bodlaj (100 m), ki se od Lillehammerja poslavljata z 39. oziroma 40. mestom.

Rezultati druge tekme za svetovni pokal v Lillehammerju: 1. Strøm 251,3 (131, 132.5), 2. Kvandal 240,4 (127, 134), 3. Hansen (vse Nor) 239,1 (130, 125), 4. Marujama (Jap) 230,4 (132, 123.5), 5. Westman (Šve) 229,9 (124, 133.5), 7. Vodan 228,3 (133, 123), 10. N. Prevc 223,9 (135, 120.5), 21. Kovačič 187,8 (118, 123.5), 26. K. Komar 173,2 (115, 120), 39. Košnjek 65,7 (105), 40. Bodlaj (vse Slo) 61,1 (100).

Ob 16. uri se bo v Lillehammerju začela še druga tekma smučarskih skakalcev.