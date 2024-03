Nika Prevc pol ure čakala na skok in uspešno opravila nalogo

Silje Opseth (109,3 točke) je izkoristila prednost domače skakalnice na uvodni tekmi norveške turneje v Oslu, ki se je zaradi premočnega vetra končala že po eni seriji. Najbolj se je zataknilo pri vodilni smučarski skakalki v svetovnem pokalu Niki Prevc (101,5). Mlada Slovenka je na nastop čakala skoraj pol ure, na koncu pa uspešno opravila svojo nalogo in zasedla šesto mesto.

Norveška turneja surovi zrak je že na prvi tekmi upravičila svoje ime. Prireditelji so po velikih težavah na koncu le izpeljali zgolj eno serijo, najvišjo ceno pa je plačala v rumeno majico odeta najboljša skakalka zime,Nika Prevc.

Najstnica, ki bo čez slab teden dni dopolnila komaj 19 let, je morala sprva večkrat gor in dol z zaletišča in zaradi vetra več kot 10 minut čakati na svoj nastop. Ko se je že zdelo, da bo prejela zeleno luč, pa so jo poklicali nazaj v sobo za ogrevanje.

Organizatorji so bili prisiljeni v večminutno prekinitev tekmovanja v upanju, da se bodo vetrovne razmere vsaj malo umirile. Vmes so se še pred nastopom Prevčeve odločili, da finalno serijo odpovedo.

Silje Opseth je na domači skakalnici izkoristila ponujeno priložnost. FOTO: Geir Olsen/AFP

Potem ko je Nika Prevc že slabe pol ure čakala na svoj nastop, ji je selektor Zoran Zupančič le zamahnil z zastavico. Prevc je z odliko opravila zahtevno nalogo, četudi je sama zmajevala z glavo ob pristanku.

Zasedla je šesto mesto, njena najbližja izzivalka v svetovnem pokalu, Avstrijka Eva Pinkelnig (101,7 točke), pa je končala mesto pred njo. To pomeni, da ima Prevčeva šest tekem pred koncem sezone še 169 točk naskoka pred zasledovalkami.

Upa, da jo jutri skočila trikrat

»Današnja tekma je bila zelo dolga kljub eni sami seriji. Rekla bom, da sem zadovoljna, da sem skočila tako, kot sem. Upam, da bom jutri lahko skočila trikrat,« je ocenila Nika Prevc.

Slovenske skakalke so na zahtevni tekmi dosegle lep ekipni uspeh. Ema Klinec (94,9) je bila osma, zmagovalka zadnje tekme v Lahtiju Nika Križnar (85,5) je na svoj 24. rojstni dan zasedla 11. mesto, Taja Bodlaj (69,3) pa je bila 27. Že v kvalifikacijah je obstala Katra Komar.

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič je poudaril: »Izredno zahtevna skakalnica. Danes še res težke razmere. Za prvi nastop na tej skakalnici bi pohvalil Tajo Bodlaj, ki je osvojila točke. Bolje je skakala tudi Ema Klinec, kot je rekla tudi sama, stopnjuje nastope. Nika Križnar se danes ni znašla. Vesel sem, da je Nika Prevc po prav čakalni sagi zdržala in prikazala soliden skok. Vemo, da se v takih razmerah marsikaj zgodi tudi s telesom. Bilo je vidno, da je zmrznila, nekaj se je zgodilo tudi s smučino. Imela je izredno slabo hitrost glede na včeraj. Upamo na nekaj več sreče v prihodnjih skokih te turneje.«

Zmage, svoje šeste v karieri, se je razveselila Silje Opseth, druga je bila Nemka Katharina Schmid (106), tretja pa še ena Norvežanka, Eirin Maria Kvandal (105).

V nedeljo skakalke na veliki skakalnici v Oslu čaka nov izziv; prva serija se bo začela ob 17. uri.