Nika Prevc prikimala Niki Vodan: Težko mi je bilo zatisniti oči ob pravem času

Najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke so pred jutrišnjim odhodom v Engelberg, ki bo konec tega tedna že po tradiciji gostil generalko za novoletno turnejo oziroma turnejo dveh večerov, opravili še trening v Planici. Nosilec rumene majice Domen Prevc & Co. so vadili na srednji napravi, Nika Prevc in njene reprezentančne kolegice pa so pilile tehniko na sosednji Bloudkovi velikanki.

Po opravljenem treningu, ki je minil v rahlem dežju, so naši asi razgrnili svoja pričakovanja pred tekmovanjem na največji skakalnici v Švici, ki se ga še zlasti Prevčeva – kot je sama poudarila – nadvse veseli.