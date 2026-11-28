Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je bila najboljša v kvalifikacijah tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu. Za trikratno zaporedno skupno zmagovalko pokala, ki je dosegla najboljšo daljavo 90 m (122,7 točke), je bila druga Nemka Agnes Reisch s 3,8 točke zaostanka, tretja pa Norvežanka Anna Odine Stroem s 4,1 točke zaostanka.

Nika Vodan (111,8) je bila sedma, na tekmi, ki se bo začela ob 13.30, pa bodo nastopile še tri Slovenke. Taja Bodlaj (99,9) je bila 26., Katra Komar (93,9) 38., mesto za slednjo pa Maja Kovačič (93,1). Izpadla je le Ajda Košnjek (92,3), ki je nastop na 41. mestu zgrešila za 0,3 točke.