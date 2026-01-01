Nika Prevc z zanesljivo zmago v kvalifikacijah po skupno zmago na turneji

Slovenska skakalka Nika Prevc napada zmago na turneji dveh večerov. Odlično je odprla leto 2026, na kvalifikacijah za nocojšnjo tekmo svetovnega pokala v Oberstdorfu je zmagala s skoraj desetimi točkami prednosti. Vnovič sta ji bili najbližje Japonka Nozomi Marujama in včeraj diskvalificirana Norvežanka Anna Odine Ström.

Nekoliko slabši skok je uspel Niki Vodan, kvalifikacije je končala na 19. mestu in tako zaostala tudi za mlado Škofjeločanko Majo Kovačič na 12. mestu, ki je prav na turneji dveh večerov ujela izvrstno formo. Katra Komar je bila 34. in tako ne bo nastopila na tekmi.

V četrtem paru se bosta srečali prav Vodanova in Kovačičeva, Niko Prevc pa na zaključku tekme čaka Juki Ito.

Prevčeva za Nozomi Marujama, vodilno v svetovnem pokalu, zaostaja le še pičlih 54 točk. V ponedeljek in torek bosta na sporedu tekmi v avstrijskem Beljaku, zatem pa nas 10. in 11. januarja že čakajo domače tekme na Ljubnem ob Savinji, kjer bi lahko naša izjemna skakalka že nastopala v rumeni majici.