Nika Prevc takoj potrdila veliko premoč

Na Ljubnem so uspešno pod streho spravili kvalifikacije za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, ki jih je prepričljivo v svojo korist odločila Nika Prevc. Slovenska šampionka je skočila najdlje med vsemi (85,5 m) in kar za 10,9 točke ugnala drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder (82 m). Za nagrado je prejela ček za 1500 evrov.

Odlično je nastopila tudi Nika Vodan (84 m), ki je bila peta. Za vodilno reprezentančno kolegico in soimenjakinjo je zaostala za 12,1 točke. Pred Vodanovo sta se uvrstili še tretjeuvrščena Nemka Selina Freitag (82,5 m) in četrtouvrščena Kitajka Ping Zeng (84 m).

Kvalifikacijsko letvico so med našimi tekmovalkami preskočile tudi sestri Katra Komar (78 m/17. mesto) in Tinkara Komar (78 m/21.) ter Maja Kovačič (80 m/25.), Taja Terbovšek (78 m/26.), Jerica Jesenko (76,5 m/30.), Ajda Košnjek (75,5 m/34.) in Taja Sitar (75,5 m/36.).

Prekratke za jutrišnjo tekmo, ki se bo tako kot nedeljska začela ob 12. uri, pa so bile od slovenskih skakalk Taja Košir (73,5 m/45.), Živa Andrić (73 m/51.) in Izadora Kopač (71,5 m/54.). V kvalifikacijah je sicer nastopilo 57 tekmovalk iz petnajstih držav.