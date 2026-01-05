Nika Prevc v Beljaku skočila na vrh in v rumeno majico

V Beljaku se slovenski skakalni tabor veseli nove zmage, že šeste Nike Prevc v tej sezoni, skupno pa 28. v karieri. Prevčeva je bila v bližini slovenske meje najboljša že v kvalifikacijah, v prvi seriji pa je z dolgim skokom, a slabšo vožnjo v iztek poskrbela za izenačen finale in tesen razplet.

Nato je Nika v Beljaku odbila nalet Lise Eder, ki je na domačih tleh grozila zmagi, na koncu pa je bila šestič v sezoni najboljša slovenska skakalka. Tretja je bila Nemka Selina Freitag.

Z novimi 100 točkami je Nika Prevc prvič v sezoni prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, na jutrišnji drugi tekmi v Beljaku bo prvič v sezoni skakala v rumeni majici vodilne. Nekaj grenkega priokusa je ostalo ob skoku Nike Vodan, ki je ob pristanku podrsala po snegu z roko in zaradi slabih ocen izgubila vsaj pet mest, končala je na 17. mestu.

Veselje med slovenskimi skakalkami. FOTO: Philipp Guelland/AFP

»Počutim se olajšano, poskušala sem napadati in skakati dobro ter agresivno, vsak skok je bil zato slabši od prejšnjega, a je bilo vseeno dovolj za zmago. Morala bi biti bolj sproščena in se lepše pripraviti na pristanek,« je v prvi izjavi za FIS povedala Nika.

Do točk je s 23. mestom prišla tudi novinka v svetovnem pokalu Taja Terbovšek, Katra Komar je tekmo v Beljaku končala na 26. mestu.