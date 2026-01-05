Nika Prevc v Beljaku skočila na vrh in v rumeno majico

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Beljaku se slovenski skakalni tabor veseli nove zmage, že šeste Nike Prevc v tej sezoni, skupno pa 28. v karieri. Prevčeva je bila v bližini slovenske meje najboljša že v kvalifikacijah, v prvi seriji pa je z dolgim skokom, a slabšo vožnjo v iztek poskrbela za izenačen finale in tesen razplet.
Nato je Nika v Beljaku odbila nalet Lise Eder, ki je na domačih tleh grozila zmagi, na koncu pa je bila šestič v sezoni najboljša slovenska skakalka. Tretja je bila Nemka Selina Freitag.
Z novimi 100 točkami je Nika Prevc prvič v sezoni prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, na jutrišnji drugi tekmi v Beljaku bo prvič v sezoni skakala v rumeni majici vodilne. Nekaj grenkega priokusa je ostalo ob skoku Nike Vodan, ki je ob pristanku podrsala po snegu z roko in zaradi slabih ocen izgubila vsaj pet mest, končala je na 17. mestu.
»Počutim se olajšano, poskušala sem napadati in skakati dobro ter agresivno, vsak skok je bil zato slabši od prejšnjega, a je bilo vseeno dovolj za zmago. Morala bi biti bolj sproščena in se lepše pripraviti na pristanek,« je v prvi izjavi za FIS povedala Nika.
Do točk je s 23. mestom prišla tudi novinka v svetovnem pokalu Taja Terbovšek, Katra Komar je tekmo v Beljaku končala na 26. mestu.
