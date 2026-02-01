Nika Prevc v drugi seriji skočila na najnižjo stopničko

Nika Prevc bo zadnje prizorišče pred olimpijskimi igrami v Predazzu zapustila brez posamične zmage. Mlada slovenska smučarska skakalka je včerajšnjemu drugemu mestu danes dodala tretje mesto. Po prvi seriji je bila na osmem mestu, saj je storila manjšo napako, zaradi katere je pristala pri 123 metrih.

V drugo pa ji je uspel pravi polet, pristala je pri 146 metrih in pridobila pet mest ter tako končala kot tretja. Prehitela je tudi Niko Vodan, ki je bila po prvi seriji šesta, tam pa je končala tudi po koncu tekme. Prevčevo sta prehiteli le drugouvrščena Japonka Nozomi Marujama in Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki se je druge zmage v dveh dneh razveselila z lepo prednostjo.

Po prvi seriji je sicer vodila še ena Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je v drugem skoku naredila napako in končala kot sedma. Med dobitnicami točk sta bili tudi 17. Maja Kovačič, Škofjeločanka letos lepo napreduje, in 21. Katra Komar. Karavana se sedaj seli v Predazzo, kjer se bodo podeljevala olimpijska odličja, med glavnimi kandidatkami za zlato pa bo tudi Nika Prevc.