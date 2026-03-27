Nika Prevc v Planici poletela do novega svetovnega rekorda

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na treningu pred jutrišnjo tekmo svetovnega pokala pri nas v Planici skočila kar 242,5 metra in postavila nov ženski svetovni rekord. To ji je uspelo že ob njenem drugem nastopu na letalnici bratov Gorišek – najboljši izid na svetu je zdaj tako pri moških kot pri dekletih v Planici in v lasti družine Prevc.

»Nikoli še nisem bolj uživala. Prvi skok je zbudil posebne občutke, s tem drugimi pa nimam kaj dodati. Odličen dan je za mano,« je takoj po mejniku povedala Prevčeva, ki se je spomnila tudi na lanski rekord brata, zaradi katerega je še bolj zadovoljna nad svojo dolžino.

Eirin Maria Kvandal je poskrbela za drugi najboljši rezultat, pristala je pri 226 m, medtem ko se druga Slovenka Nika Vodan ni znašla. Na štartu je le najboljših trinajst skakalk skupnega seštevka minule sezone, vse najboljše pa so morale danes na svoj planiški debi nekoliko počakati. Zaradi slabih razmer je bil trening deklet namreč prestavljen na skorajda večerne razmere, ki so očitno ugajale naši izjemni orlici.

Ženska tekma je na sporedu jutri ob 15.00, po današnji absolutni prevladi Nike Prevc pa jo že lahko pričakujemo z nestrpnostjo.