Nika Prevc v sončni Planici po zgodovino, v poskusni seriji 217,5 m

Na vrhu planiške letalnice je trinajst najboljših skakalk v svetovnem pokalu. Med njimi sta dve Slovenki: Nika Vodan, ki se z domačo letalnico ni najbolje spoprijateljila, ima štartno številko pet, medtem ko bo nosilka rumene majice Nika Prevc tekmovala s številko dvanajst.

Mlada Slovenka je včeraj na treningu nastopila daleč najbolje med vsemi – na drugem treningu je pristala pri neverjetnih 242,5 metra in tako podrla svetovni rekord. Danes je Prevčeva v poskusni seriji skočila 217,5 m in je bila spet med najboljšimi, njena glavna tekmica bi utegnila biti Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

V dolini pod Poncami je bilo na dopoldanski moški tekmi kar dobrih 30 tisoč gledalcev, tudi na ženski tekmi pa jih ni veliko manj.