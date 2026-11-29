»Na začetku sezone je bilo precej nemirno Lillehammerju, ampak zdaj sem vesela, da sem se umirila in odlično skakala. Želim si le, da bo šlo tako naprej. To je načrt A,« je zmagovalno vrnitev na veliki oder pospremila najboljša smučarska skakalka minule sezone Nika Prevc, ki je po včerajšnjem drugem mestu v avstrijskem Hinzenbachu dodala še 41. zmago. Slovenski uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan. Uvrstitve presotalih našeh skakalk: 20. Katra Komar, 24. Maja Kovačič, 30. Ajda Košnjek, Taja Bodlaj se ni uvrstila v finale (36.)

Prevčeva je bila v kvalifikacijah druga za včerajšnjo zmagovalko, danes pa drugo, Liso Fettner. Na tretjem mestu je bila Nemka Nemka Agnes Reisch.