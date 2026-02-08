Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Niko Prevc so po drugem mestu na olimpijski tekmi na srednji skakalnici v Predazzu prevevali mešani občutki. Ker se ji je za pičle 1,1 točke skozi prste izmuznila zlata lovorika, ki si jo je v razburljivi preizkušnji priborila Norvežanka Anna Odine Strøm, je sprva le s težavo zadrževala solze, sčasoma pa je spoznavala vrednost srebrne kolajne. Z žlahtno kovino na največji zimsko-športni prireditvi na svetu si je – kot je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava večkrat ponovila – uresničila otroške sanje.

Takoj po tekmi niste skrivali razočaranja zaradi izgubljene zlate lovorike. Kako zdaj gledate na srebrno kolajno?

»Zelo sem vesela svojega prvega olimpijskega odličja, s katerim sem si uresničila otroške sanje. Malo me muči le to, da sem s prvim skokom izgubila, kar sem si najbolj želela. A sem do zadnje minute vztrajala, da bi dala vse od sebe. Od tu bom nadaljevala in šla naprej ter tudi na naslednjih preizkušnjah poskušala pokazati vse, kar znam.«