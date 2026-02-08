  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
Niko Prevc sta na tekmi spodbujala tudi starša Julijana in Božidar Prevc. Družinska podpora ji pomeni ogromno. FOTO: Matej Družnik/Delo
Niko Prevc sta na tekmi spodbujala tudi starša Julijana in Božidar Prevc. Družinska podpora ji pomeni ogromno. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
8. 2. 2026 | 13:50
8. 2. 2026 | 14:41
6:25
Niko Prevc so po drugem mestu na olimpijski tekmi na srednji skakalnici v Predazzu prevevali mešani občutki. Ker se ji je za pičle 1,1 točke skozi prste izmuznila zlata lovorika, ki si jo je v razburljivi preizkušnji priborila Norvežanka Anna Odine Strøm, je sprva le s težavo zadrževala solze, sčasoma pa je spoznavala vrednost srebrne kolajne. Z žlahtno kovino na največji zimsko-športni prireditvi na svetu si je – kot je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava večkrat ponovila – uresničila otroške sanje.

Takoj po tekmi niste skrivali razočaranja zaradi izgubljene zlate lovorike. Kako zdaj gledate na srebrno kolajno?

»Zelo sem vesela svojega prvega olimpijskega odličja, s katerim sem si uresničila otroške sanje. Malo me muči le to, da sem s prvim skokom izgubila, kar sem si najbolj želela. A sem do zadnje minute vztrajala, da bi dala vse od sebe. Od tu bom nadaljevala in šla naprej ter tudi na naslednjih preizkušnjah poskušala pokazati vse, kar znam.«

smučarski skokiNika PrevcAnna Odine Stroemolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Velika smola za Mastnaka, le za centimeter je ostal brez brona

Na olimpijskih igrah so se v paralelnem veleslalomu merili najboljši deskarji na snegu. Tim Mastnak po fotofinišu na 4. mestu.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 14:26
Preberite več
