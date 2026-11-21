Kakšna dominacija, norveške skakalke so na domači tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lillehammerju osvojile prvih pet mest. Zmage se je razveselila Eirin Maria Kvandal, ki je za 17,7 točke premagala Ingvild Synnoeve Midtskogen, tretja je bila Gyda Westvold Hansen. Slovenke niso upravičile pričakovanj.

Naša najboljša je bila Nika Vodan (123,5 m, 127 m) na sedmem mestu, za zmagovalko je zaostala 59,8 točke. Maja Kovačič (125 m, 106,5 m) je bila po prvi seriji med deseterico, v drugo pa je naredila napako in padla na 15. mesto, še dve mesti za njo pa je končala Nika Prevc. Trikratna zaporedna zmagovalka svetovnega pokala je precej razočarala – pristala je pri 116 in 114 metrih in za zmagovalko zaostala za več kot 80 točk.

Do točk svetovnega pokala sta se prebili tudi Katra Komar (115 m, 108,5 m), ki je bila 27., in Taja Bodlaj (112 m, 106 m) na 28. mestu.

Po prvi seriji brez presežka

Po prvi seriji je bila naša najboljša Maja Kovačič, ki je s skokom, dolgim 125 metrov, zasedla deveto mesto in kot edina Slovenka končala med najboljšo deseterico. Nekoliko krajša je bila Nika Vodan, ki je pristala pri 123,5 metra, kar je zadostovalo za 13. mesto.

Precej več težav je imela Nika Prevc. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v zadnjih treh sezonah na olimpijski skakalnici še ni našla pravih občutkov. Tudi tokrat ji nastop ni uspel po željah, saj je svetovna rekorderka skočila le 114 metrov in pristala na 17. mestu. Slovenski nastop sta v finalni seriji dopolnili še Katra Komar z 21. in Taja Bodlaj z 29. mestom, medtem ko je bila Ajda Košnjek na 39. mestu prekratka za uvrstitev med najboljših trideset.

Jutri je na sporedu še ena posamična tekma.