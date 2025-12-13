Nika Prevc vodilna po prvi seriji v Klingenthalu, Maruyama pa tik za petami

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (135 m, 145,2 točke) je vodilna po prvi seriji druge zaporedne tekme svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Druga je vodilna v pokalu, Japonka Nozomi Maruyama (134 m, 143,9), tretja je Norvežanka Anna Odine Stroem (128,5 m, 131,3). Na 12. mestu je Nika Vodan (123 m, 120,9).

V finalu bosta od Slovenk nastopili tudi Maja Kovačič (118 m, 98,6), ki je imela 24. izid, in Katra Komar (116,5 m, 95,8), ki je bila 29.

Izpadli sta na 37. mestu Tinkara Komar (108,5 m, 85,9) in Jerica Jesenko (108, 80,6).

V Klingenthalu danes poteka še druga izmed tekem smučarskih skakalk za svetovni pokal. Včeraj je slavila japonska nosilka rumene majice Nozomi Marujama (130 m in 127 m).