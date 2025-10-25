Nika Prevc je pred zahtevno nalogo, a je takoj izzvala presenetljivo tekmico

V nadaljevanju preberite:

Že po tradiciji bo velika skakalnica v Klingenthalu (HS-140) gostila sklepno dejanje velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), le da je za razliko od prejšnjih let tokratni finale poletne različice svetovnega pokala na sporedu tri tedne pozneje kot običajno in tako precej bližje štartu tekmovalne zime (20. novembra v Lillehammerju). V areni Vogtland, kakor so že pred leti poimenovali največjo napravo na Saškem, svojo pripravljenost v močni mednarodni konkurenci ta konec tedna preverja tudi ducat Slovencev.

Med našimi skakalci in skakalkami je v skupni razvrstitvi tega tekmovanja pred današnjo zadnjo posamično preizkušnjo (ženska se bo začela ob 12.20) v najboljšem položaju Nika Prevc ...