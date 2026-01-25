Nika Prevc z enim, a rekordnim skokom še drugič pometla s tekmicami

Nika Prevc je z drugi zmago v dveh dnevih v japonskem Sapporu še povečala slovenski seštevek zmag v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. To je bila za vodilno skakalko olimpijske zime 35 zmaga v karieri, s katero je slavila 168. zmago Slovenk in Slovencev v svetovnem pokalu.

Svetova rekorderka in dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc je v Sapporu za drugo zaporedno zmago v svetovnem pokalu v prvi seriji izenačila rekord skakalnice na tem prizorišču, ki ga ima Norvežanka Maren Lundby s 139,5 m iz leta 2020. Druga serija je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedana.

Dvajsetletna Prevc je s 139,5 m dosegla 134,5 točke in bila 5,3 točke pred Kanadčanko Abigail Strate (128,5 m, 129,2 točke), ki je v soboto prav tako končala na drugem mestu. Tretja je bila tokrat Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud s 135 m in 124,6 točke.

Izidi 1. Nika Prevc (Slo) 135,5, Abigail Strate (Kan) 129,2, 3. Heide Dyhjre Traaserud (Nor) 124,6, 4. Seline Freitag (Nem) 121,0, 5. Agne s Reisch (Nem) 120,3, (131,0), 6. Anna Odine Stroem (Nor) 119,1 (123,0) 7. Nika Vodan (Slo) 114,9 ... 29. Maja Kovačič 74,7 (108,0) ... 34. Katra Komar 64,6, 36. Taja Terbovšek (vse Slo) 49,4. Svetovni pokal (22/33): 1. Nika Prevc (Slo) 1796, 2. Nozomi Marujama (Jap) 1310, 3. Lisa Eder (Avt) 1117, 4. Anna Stroem (Nor) 972 5. Abigail Strate (Kan) 913, 6. Selina Freitag (Nem) 891 ... 11. Nika Vodan 587, 28. Katra Komar 106, 36. Maja Kovačič 71, 46. Jerica Jesenko 31, 47. Taja Terbovšek 28, 62. Tinkara Komar 2.

Nika Vodan je bila sedma (126 m, 114,9), do točk je prišla še tretja Slovenka Maja Kovačič na 29. mestu (108 m, 74,7). Katra Komar je bila 34. (102,5 m, 64,6), 36. pa Taja Terbovšek (95 m, 49,4).

Svetovna prvakinja Prevc je s tem še povečala vodstvo v seštevku svetovnega pokala pred Japonko Nozomi Marujamo (110 m, 101,2), ki je bila tokrat šele na 12. mestu. Med njima je sedaj 486 točk razlike.

Prevc je dosegla trinajsto zmago v olimpijski sezoni in jih ima 35 v karieri. Obenem je že v soboto izenačila izenačila rekord Japonke Sare Takanaši po številu zmag v pokalu na 18 različnih prizoriščih. Samo Takanaši (63 zmag) je zmagala na več posameznih tekmah pokala kot Prevc.