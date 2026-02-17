Koliko je s tremi olimpijskimi kolajnami zaslužila šampionka Nika Prevc

Olimpijske medalje, ki imajo za dobitnike veliko čustveno vrednost, športnikom v številnih državah prinesejo tudi denarne nagrade. Najbolj radodarna sta Singapur in Hongkong, je pokazala raziskava časnikov USA Today in Forbes. Tudi Slovenijo pri nagrajevanju dobitnikov olimpijskih medalj uvrščata v zgornji del lestvice.

Časnika sta analizirala denarne nagrade, ki jih za medalje podeljujejo posamezne države ali njihovi olimpijski komiteji. V povprečju so za 25 držav, ki so jih vključili v raziskavo, države namenile 104.000 evrov za zlato, 60.600 evrov za srebro, za bron pa 37.400 evrov, je ugotovil USA Today.

V ZDA je finančna vrednost medalj 31.500 evrov za zlato, 18.900 evrov za srebro in 12.600 evrov za bron, kar je enako, kot so ameriški športniki prejeli že na igrah v Pekingu 2022 in Parizu 2024. Poleg tega lahko športniki iz ZDA dobijo bonuse za več osvojenih medalj, ameriški olimpijski komite pa jim krije del stroškov priprav.

Tudi Domen Prevc bo domov odnesel več kot 100.000 evrov. FOTO: Matej Družnik/Delo

Najbolj radodarna Singapur in Hongkong

Na vrhu lestvice najbolj radodarnih je Singapur. Teoretično bi olimpijski zmagovalec – na zimskih OI ta država še nima nobene medalje – dobil 655.000 evrov. V praksi so te možnosti sicer zelo majhne, saj na letošnjih igrah nastopa le neznani alpski smučar Faiz Basha. Tik za njim je s 645.900 evrov za zlato medaljo Hongkong, v Italiji naj bi po tej lestvici dobili 179.000 evrov, na Poljskem pa 177.000 evrov za zlato medaljo.

Lestvica USA Today na visoko peto mesto postavlja Slovenijo. Kot navaja časnik, je zlata medalja Slovenije vredna več kot 137.000 evrov, kar pa je bržkone seštevek zneska nagrade, ki v Sloveniji pripada tako športniku kot njegovemu trenerju.

V Sloveniji za zlato medaljo 75.000 evrov bruto

Po podatkih ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dobitnikom zlate medalje po pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni pripada 55.000 evrov nagrade v posamični konkurenci.

Nagrade dobitnikom medalj podeljuje tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS), ki za zlato medaljo namenja 20.000 evrov, pri čemer je za razliko od državnega zneska ta nagrada obdavčena.

Skupni bruto znesek nagrade za dobitnika zlate medalje v posamični konkurenci je tako 75.000 evrov, ob upoštevanju 25-odstotne obdavčitve nagrade OKS pa ta znaša 70.000 evrov neto.

Glavni trener slovenskih deklet Jurij Tepeš je zaslužil več kot njegov kolega v moški reprezentanci. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ministrstvo in OKS izplačujeta nagrade tudi trenerjem dobitnikov medalj, in sicer ministrstvo v enakem znesku, kot jo prejme športnik, OKS pa v znesku 16.000 evrov. Skupaj tako trener športnika, ki je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah, prejme 71.000 evrov bruto oziroma ob upoštevanju 25-odstotne obdavčitve na nagrado OKS 67.000 neto. Tako neto znesek nagrad za športnika in njegovega trenerja ob osvojeni zlati olimpijski medalji znaša 137.000 evrov.

Za srebro 62.500 evrov bruto in tudi Bloudkova nagrada

Ministrstvo in OKS pa podeljujeta nagrade tudi za ostale medalje in tudi za nastope v ekipnih tekmah v posamičnih športih. Za osvojeno srebrno kolajno v posamični konkurenci slovenski športnik prejme 45.000 evrov od ministrstva in 17.500 bruto od OKS, za bron pa 38.000 evrov od ministrstva in 15.000 bruto od OKS. Za medalje, osvojene v ekipnih tekmah v posamičnih disciplinah, so nagrade nekoliko nižje - denimo za zlato ta znaša 41.250 evrov od ministrstva in 10.000 bruto od OKS.

Dodatno so dobitniki odličij na olimpijskih igrah v Sloveniji upravičeni tudi do dodatka k pokojnini in do prejema Bloudkove nagrade (če je niso osvojili že prej), ki športniku prinese dodatno finančno nagrado. Letos so Bloudkovi nagrajenci prejeli 11.500 evrov.

Največja nagrada Niki Prevc

Po tej ureditvi bo največjo nagrado za uspehe na igrah Milano-Cortina doslej prejela smučarska skakalka Nika Prevc. Za zlatom v ekipni tekmi ter srebrom in bronom v posamični konkurenci bo prejela skupaj 166.750 evrov bruto, od tega 124.250 od MGTŠ in 42.500 od OKS.

Njen uspeh bo prinesel drugo najvišjo nagrado trenerju Juriju Tepešu, ki je sodeloval pri vseh medaljah svoje varovanke, tudi pri ekipni, kjer je ekipo vodil skupaj s trenerjem moške reprezentance Robertom Hrgoto. To nagrado si bosta po navedbah OKS zato razdelila. Skupaj bo tako Tepeš prejel 140.500 evrov bruto. Njegov trenerski kolega Hrgota bo za ekipno medaljo in posamično medaljo Domna Prevca prejel 102.500 evrov.

Trener moške reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je lahko zadovooljen z izkupičkom na skakalnicah in na bančnem računu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Domnu Prevcu z dvema osvojenima zlatima medaljama (eni v posamični in eni v ekipni konkurenci) pripada nagrada 126.250 evrov, Anžetu Lanišku in Niki Vodan pa po 51.250 za osvojeno ekipno zlato.

Gostitelji bodo bogato nagradili

Revija Forbes se je v analizi osredotočila zgolj na zlate medalje, tudi pri njih pa sta na prvih dveh mestih Singapur in Hongkong s skoraj identičnimi finančnimi vrednostmi kot pri USA Today. Izpostavili so, da bodo na domačih igrah bogato nagrajeni tudi italijanski športniki s preračunano nagrado 179.000 evrov za zmago.

Na tej lestvici sta po finančni vrednosti medalj pred Italijo še Poljska (298.900 evrov) in Kazahstan (210.400 evrov). Na lestvici Forbesa je Slovenija na 14. mestu s preračunano nagrado 68.500 evrov za zlato medaljo. Več kot 100.000 dolarjev (84.190 evrov) za zlato pa ponujajo še Ciper, Bolgarija, Litva, Kosovo, Estonija, Češka, Španija in Grčija.

Nagrada tudi za leseno kolajno

Na drugi strani so države, ki za medalje niso predvidele denarnih nagrad. Med temi so Švedska, Norveška in Velika Britanija, ki svojim športnikom ponujajo finančna nadomestila že za priprave na olimpijske igre. Britanci neprofesionalnim športnikom, ki nimajo svojih sponzorskih pogodb, ob tem ponujajo še možnost štipendij in nadomestila stroškov. Norvežani dobitnikom zlatih medalj podelijo štipendije v vrednosti 14.300 evrov.

Nekaj držav ne pozabi niti na tiste športnike tik pod zmagovalnim odrom. Četrto mesto na OI je velikokrat pozabljeno, a vsaj v Belgiji »lesena kolajna« prinaša tudi nekaj finančne tolažbe v vrednosti 10.018 evrov. Poljaki za četrto mesto namenjajo 11.820 evrov, še ugotavlja Forbsova analiza.