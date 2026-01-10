Nika Prevc z izjemno prepričljivo zmago, odlične uvrstitve Slovenk

Na Ljubnem ob Savinji je končana sobotna tekma skakalk za svetovni pokal, na kateri je slovenske barve zastopalo kar devet Slovenk. Zmagovalka je izjemna Nika Prevc, ki v finalu skočila 89,5 metrov in tako prišla do jubilejne 30. zmage v posamični konkurenci. Pred drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder je imela na koncu nedosegljivih 24 točk in dve desetinki prednosti.

»Navdušena sem nad navijači, ki so podrli rekord za obiskanost. Danes sem skočila boljše kot včeraj, upajmo, da bom tako nadaljevala tudi jutri,« je po tekmi dejala zmagovalka. Skakalni praznik je na Ljubno ob Savinji privabil rekordnih 8500 gledalcev, ki so v finalu spremljali šest Slovenk.

Končna uvrstitev in skupno število točk slovenskih predstavnic 1. Nika Prevc (278,3 točke) 6. Nika Vodan (235,4 točke) 11. Katra Komar (210,2 točke) 15. Taja Terbovšek (206 točk) 21. Maja Kovačič (203,7 točke) 22. Jerica Jesenko (203 točke) Brez finala: Taja Sitar (80m v prvi seriji) Ajda Košnjek (81m v prvi seriji) Tinkara Komar (80m v prvi seriji)

»Vsak skok Slovenk me je dodatno motiviral. Ko gre vsem dobro, je lažje skočiti, saj veš, da zagotovo treniramo pravilno. Ko pa slišiš zvok navijačev, pa je občutek še toliko boljši,« pa je nastope ocenila Nika Vodan, ki je kljub težavam s kolenom dosegla šesto mesto.

Tudi prvo serijo je s skokom, dolgim 96 metrov, zanesljivo dobila Nika, ki je imela pred finalom pred drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder kar 14 točk in pol prednosti.

V finale so se od Slovenk uvrstile še Nika Vodan, Jerica Jesenko, Katra Komar, Taja Terbovšek in Maja Kovačič. »Prvi skok ni bil odličen, zato moram reči, da sem zelo vesela napredovanja,« je po prvi seriji dejala Maja Kovačič, ki se je kot 30. uvrstila v finale.

V prvi seriji pa so izpadle Tinkara Komar (80m), Taja Sitar (80m) in Ajda Košnjek (81m).