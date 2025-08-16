Nika Prevc zmagala tudi v Visli

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka prve tekme poletne velike nagrade v Visli na Poljskem, kjer se poletna sezona smučarskih skokov nadaljuje po tekmah v Courchevelu. Drugo letošnjo poletno zmago svetovne prvakinje, ki doslej v Wisli še ni slavila, je z osmim mestom v svoji prvi tekmi sezone dopolnila Nika Vodan.

Na 18. mestu je končala Tinkara Komar, 25. pa je bila Maja Kovačič. Brez finala je na 31. mestu ostala Katra Komar.

Do druge poletne zmage v karieri in sploh prve na skakalnici Adama Malysza v Wisli je Prevc prišla po skoku dneva v prvi seriji, ko je pristala pri 127 metrih. V finalu je zmago z nižjega zaletišča potrdila s 121 metri, skupno je zbrala 247,9 točke.

»Zelo sem vesela, to je še ena super uvrstitev. Skoki so bili malo boljši kot v Courchevelu. Upam, da lahko jutri spet uživam,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Nika Prevc.

Z najboljšo oceno finala je bila zanesljivo druga Japonka Nozomi Marujama z 240,5 točke, tretja pa Kanadčanka Abigail Strate (231,4). Slednja je v Courchevelu slavila v tekmi novega formata, kjer tekmovalke v prvi seriji skačejo v skupinah.

»Po dolgem času sem bila na tekmi. Zelo sem vesela samih skokov. Rezerv imam še kar nekaj, predvsem pri doskoku in točnosti. A mislim, da grem lahko naprej z dvignjeno glavo. Jutri je še ena tekma, malo drugačna. Zbrano in predvsem točno na mizi,« pa je povedala Nika Vodan.

»Za nami je super tekma. Po izgubi rumene majice se je Prevčeva danes ponovno zbrala, predvsem v prvi seriji naredila res dober skok, drugi je bil z manjšimi napakami. Vodanova je naredila dva zelo dobra skoka, mogoče je malo grenkega priokusa pri prvem zaradi telemarka, ki je odnesel uvrstitev med prvo šesterico,« pa je nastope danes najboljših Slovenk povzel glavni trener Jurij Tepeš.

Z drugo zmago je Prevčeva znova prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi letošnje poletne velike nagrade. V nedeljo skakalke v Wisli ob 10. uri čaka še tekma novega tekmovalnega formata.