Zimski športi

Nika Prevc skočila do rekordne zmage

Slovenska šampionka je bila najboljša tudi na drugi tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Lahtiju.
Nika Prevc je bila znova najboljša. FOTO: Petri Korteniemi/AFP
Galerija
Nika Prevc je bila znova najboljša. FOTO: Petri Korteniemi/AFP
Miha Šimnovec
6. 3. 2026 | 10:26
6. 3. 2026 | 12:57
4:29
A+A-

V Lahtiju so pod streho spravili še drugo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal. Slovenska šampionka Nika Prevc, ki si je včeraj zagotovila tretji zaporedni veliki kristalni globus, je potrdila premoč in slavila novo zmago – že rekordno 16. v tej sezoni.

image_alt
Nekdanji avstrijski as: Nika si zasluži prav vsak presežnik

Prevčeva je že v uvodni seriji skočila najdlje med vsemi (130 m). Najbolj se ji je spet približala dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Strøm (125 m), ki je zaostajala za štiri točke, odličen nastop pa je uspel tudi Niki Vodan (125,5 m), ki je bila z zaostankom 11,1 točke tretja. V zelo dobrem položaju je bila tudi Ema Klinec (120,5 m), ki je držala 13. mesto.

Kot zadnja se je v finale uvrstila Katra Komar (109,5 m/30.), brez druge serije pa sta znova ostali Taja Bodlaj (105 m) in Jerica Jesenko (92,5 m), ki sta med 40 skakalkami iz 14 držav tekmo končali na 34. oziroma 38. mestu.

Skupni vrstni red za svetovni pokal (28/33):

1. N. Prevc (Slo) 2296, 2. Marujama (Jap) 1614, 3. Eder (Avs) 1380, 4. Strøm (Nor) 1353, 5. Freitag (Nem) 1132, 9. Vodan 756, 27. K. Komar 142, 36. Kovačič 91, 46. Jesenko 31, 47. Terbovšek 28, 51. Klinec 19, 58. Bodlaj 7, 66. T. Komar (vse Slo) 2.

Nika Prevc kot za stavo niza vrhunske skoke. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Nika Prevc kot za stavo niza vrhunske skoke. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Nika Prevc tudi v finalu najdaljša med vsemi

Katra Komar je bila v drugo meter krajša, vendar je pridobila eno mesto, tako da se od Finske poslavlja z 29. mestom. Ema Klinec je v finalu doskočila pri 110 metrih in s 13. zdrsnila na 17. mesto. Slabše kot v prvi seriji je nastopila tudi Nika Vodan (113,5 m), ki je nazadovala na enajsto mesto. Nika Prevc pa je tudi v drugo poletela najdlje med vsemi (128,5 m) in potrdila zmago.

Na koncu je imela 14,5 točke naskoka pred drugouvrščeno Anno Odine Strøm, ki je v finalu izvlekla 123,5 metra, na tretjo stopnico zmagovalnega odra pa je znova skočila Japonka Nozomi Marujama (123 m in 122 m).

»Rada tekmujem v Lahtiju. Na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka. Zelo rada se vračam sem. Poleg tega je bilo danes vreme zelo lepo in razmere bolj ali manj enake za vse. Želim si ostati v takšni formi do konca sezone,« si je zaželela Prevčeva, potem ko je slavila že skupno 38. zmago v svetovnem pokalu.

Nika Vodan je obžalovala zamujeno priložnost za stopničke. FOTO: Petri Korteniemi/AFP
Nika Vodan je obžalovala zamujeno priložnost za stopničke. FOTO: Petri Korteniemi/AFP

Nika Vodan pa je pristavila: »Tokrat sem začela malo bolje, na žalost pa drugi skok ni bil takšen, kot sem si želela. Imela sem super položaj iz prve serije, na žalost pa je nisem izkoristila. Zdaj se že veselim Osla.«

Rezultati tekme za svetovni pokal v Lahtiju (HS-130):

1. N. Prevc (Slo) 282,0 (130, 128.5), 2. Strøm (Nor) 267,5 (125, 123.5), 3. Marujama (Jap) 252,1 (123, 122), 4. Strate (Kan) 251,1 (127.5, 121), 5. Freitag (Nem) 246,0 (120.5, 119), 11. Vodan 240,8 (125.5, 113.5), 17. Klinec 211,3 (120.5, 110), 29. K. Komar 186,4 (109.5, 108.5), 34. Bodlaj 84,2 (105), 38. Jesenko (vse Slo)  60,8 (92.5).

