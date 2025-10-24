Nika Prevc znova razred zase, v dobri formi tudi Nika Vodan

V nemškem Klingenthalu so končane kvalifikacije skakalk pred sobotno zaključno tekmo letošnje poletne nagrade. Najboljša je bila vnovič Nika Prevc, ki je bila spet razred zase, zato bo tudi na zadnji tekmi poletne sezone glavna kandidatka za zmago.

Dobro je nastopila tudi Nika Vodan, ki je dolgo vodila, na koncu pa je končala na izvrstnem četrtem mestu, kar je lepa popotnica pred zaključkom poletne sezone. Drugo mesto je osvojila Japonka Kurumi Ičinoe, ki je za Niko Prevc zaostala za 12,8 točke, tretja Abigail Strate iz Kanade je zaostala že 20,5 točke.

Na tekmo sta se uvrstili tudi Maja Kovačič na 29. in Katra Komar na 33. mestu. Neuspešni sta bili Taja Sitar in Tinkara Komar, med drugim pa se je v kvalifikacijah opekla tudi letos odlična Nemka Emely Torazza.

V skupnem seštevku tekmo pred koncem vodi Japonka Nozomi Maruyama, ki ima 50 točk naskoka pred Prevčevo, zato se zdi, da ima Japonka odprto pot do naslova poletne prvakinje. Ob 19-ih bodo na sporedu tudi kvalifikacije skakalcev.