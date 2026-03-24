Nika se bo ob pravem času obrnila še na prave strokovnjake

Zgodovinskih prvih ženskih poletov v Planici, kjer bodo imele najboljše smučarske skakalke v petek zjutraj dve seriji za uradni trening in v soboto popoldne tudi tekmo, se že zelo veselita tudi obe Niki – Prevc in Vodan. Med Slovenkami sta v skupnem točkovanju za svetovni pokal edini uvrščeni med elitno petnajsterico in imata tako od naših tudi edini pravico do krstnih nastopov na težko pričakovanem finalu sezone na letalnici bratov Gorišek.

»Že od nekdaj sem čakala na to, da bom lahko poletela v Planici, toda najprej moram to doživeti, da bom lahko o tem povedala kaj več,« je bila na današnji novinarski konferenci še nekoliko zadržana Prevčeva, ki se je od Vikersunda, kjer je minuli konec tedna osvojila tretje in drugo mesto, poslovila z mešanimi občutki. »Vem, da bi lahko katerega od poletov izvedla tudi bolje, morda bi pri katerem potrebovala tudi več sreče z razmerami ...