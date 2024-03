Nika Prevc si je najprej vidno oddahnila, nato so vsi le debelo pogledali

V nadaljevanju preberite:

Zakaj si je Nika Prevc, ki je sinoči slavila že sedmo zmago v svetovnem pokalu, po včerajšnjem prvem skoku na veliki skakalnici v Trondheimu vidno oddahnila, zakaj so potem vsi z njo na čelu le debelo pogledali, kaj je mlada skakalka iz Selške doline povedala po svoje podvigu na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2025, kdo bo jutri praznoval rojstni dan, zakaj je včerajšnja moška preizkušnja na veliki napravi Granåsen spominjala na avstrijsko državno prvenstvo, kako jo je videl Stefan Kraft, komu in kdaj je pred svetovnim rekorderjem in njegovimi reprezentančnimi kolegi uspel takšen zgodovinski podvig, kako je bil s svojim nastopom zadovoljen slovenski as Peter Prevc ...