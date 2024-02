Nika tik pod vrhom, zmaga Norvežanki

Vodilna smučarska skakalka sezone Nika Prevc se je podpisala pod nov odmeven dosežek. Na nedeljski tekmi v Willingenu (Nem) je osvojila 2. mesto, boljša od nje je bila le Norvežanka Silje Opseth. Naša najstnica je zablestela z drugim skokom, potem ko je bila po prvi seriji 6. Takrat je bila višje od nje reprezentančna kolegica Nika Križnar, ob koncu tekme uvrščena na 5. mestu. Ob Opsethovi in Prevčevi pa je bila na stopničkah še Japonka Juki Ito.

Za dekleta so pravzaprav mnogi to skakalno tekmo imenovali že "mini poleti", saj je šlo za daljave tudi do 150 metrov. Prav toliko je znašal najdaljši skok za zmago Norvežanke, naša reprezentantka je sicer v svoji odlični drugi predstavi skočila 146 metrov daleč. V finalu sta nastopili še Katja Komar (22.) in Taja Bodlaj (28.), ta finalna serija pa se je za eno mesto izmuznila Ajdi Košnjek (31.).

Vrstni red: 1. Opseth (Nor) 229,8 (141,5 m, 150), 2. Prevc (Slo) 221,7 (133.5, 146), 3. Ito (Jap) 215,5 (137, 144.5), 4. Takanaši (Jap) 199,5 (138.5, 136), 5. Križnar 193,4 (130, 138.5), 22. Komar 113,1 (109.5, 116), 28. Bodlaj 84,8 (101.5, 111), 31. Košnjek 31,2 (99).