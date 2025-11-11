Nika Vodan: Na žalost tega ni mogoče kar tako izbrisati iz spomina

V mladi slovenski ekipi smučarskih skakalk, ki bo prihodnji teden odpotovala v Lillehammer na uvodno postajo svetovnega pokala v olimpijski zimi 2025/26, kot naši najizkušenejši reprezentantki vloga kapetanke trenutno pripada Niki Vodan. Po operaciji kolena, ki jo je imela v začetku letošnjega leta, se je 25-letna članica SSK Norica Žiri uspešno vrnila na skakalnice.

V zanimivem pogovoru je zvezdnica iz Delnic v Poljanski dolini zaupala svoje želje za prve tekme na Norveškem in sezono, spregovorila je tudi o svojih bolečinah in strahu, vrhuncu zime – februarskih olimpijskih igrah v Italiji, svoji novi sostanovalki na potovanjih ter dvakratni svetovni prvakinji in rekorderki Niki Prevc.