Prevčeva blestela v kvalifikacijah, Nika Vodan ni nastopila

Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske se je preselila v Azijo za nekaj tekem. Na prvem prizorišču azijske turneje v kitajskem Zhangjiakouju je uvodoma blestela Nika Prevc. Vodilna v svetovnem pokalu je bila najprej prepričljivo najboljša na obeh treningih, zmagala pa je tudi v kvalifikacijah.

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Zhangjiakouju, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih OI v Pekingu leta 2022. Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in dominirala tako na treningih kot v kvalifikacijah. V teh se ji je najbolj približala Nemka Selina Freitag na drugem mestu, ki pa je za Slovenko zaostala za 12,9 točke. Tretje mesto je zasedla Norvežanka Anna Odine Stroem.

Sicer so danes na olimpijskem prizorišču 2022 nastopile le tri namesto štirih Slovenk. Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan je namreč obležala z visoko vročino. Kot so sporočili iz krovne zveze, je zbolela za virozo.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes objavila kazen za tri norveške skakalne delavce Magnusa Breviga, Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena zaradi goljufanja z dresi skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimnu 2025. Fis je vsem trem naložil 18 mesecev suspenza ter po 5000 švicarskih frankov (5367 evrov) denarne kazni. Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje. Odločitev o kaznih je sprejela etična komisija Fisa na priporočilo upravnega odbora krovne smučarske organizacije. Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Livelten in Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik. Trojica se lahko na odločitev Fisa pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Na petkovo prvo od dveh tekem z začetkom prve serije ob 9. uri sta se prebili tudi Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 28. mestom. Na tekmah na Japonskem, ki bodo sledile teden dni pozneje v Zau in Sapporu, pa se bo omenjeni četverici pridružila še mlada Taja Terbovšek.