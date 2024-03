Nika z dvema rekordoma skakalnice poletela do zmage na Finskem

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v Lahtiju. Potem ko je s 127 metri in 131,5 metra dvakrat izboljšala rekord velike naprave Salpausselkä, je zasluženo slavila zmago. Na odru za najboljše sta ji družbo delali Avstrijk Jacqueline Seifriedsberger (125 m in 125 m) in Eva Pinkelnig (118 m in 128,5 m), ki sta za Križnarjevo zaostali za 7,6 oziroma 14,3 točke.

»Še včeraj si nisem predstavljala, da lahko danes posežem po vrhu. Zelo sem vesela, presrečna in tudi čustvena. Vesela sem, da mi je uspelo,« ni skrivala veselja 23-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini, potem ko je dosegla šesto zmago v svetovnem pokalu, prvo v tej sezoni.

Na nehvaležnem četrtem mestu je preizkušnjo končala Japonka Juki Ito (122,5 m in 122,5 m), peta je bila Finka Jenny Rautionaho (116,5 m in 125 m), šesta pa je bila japonska zvezdnica Sara Takanaši (122,5 m in 123 m).

Nosilka rumene majice Nika Prevc (115 m in 118 m) se je morala tokrat sprijazniti z desetim mestom, njena prednost v skupni razvrstitvi pa se je pred Pinkelnigovo zmanjšala na 174 točk. Med najboljšo petnajsterico je od naših skočila tudi svetovna rekorderka Ema Klinec (118 m in 115,5 m), ki je pristala na 13. mestu. Mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (113 m in 116,5 m) se je z 19. mestom veselila svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu, do treh točk pa se je od Slovenk z 28. mestom dokopala tudi Katra Komar (111,5 m in 98 m).

Rezultati tekme za svetovni pokal v Lahtiju: 1. Nika Križnar (Slo) 254,1 (127, 131.5), 2. Jacqueline Seifriedsberger (Avs) 246,5 (125, 125), 3. Eva Pinkelnig (Avs) 239,8 (118, 128.5), 4. Ito (Jap) 238,5 (122.5, 122.5), 5. Rautionaho (Fin) 232,0 (116.5, 125) ... 10. Nika Prevc (Slo) 220,3 (115, 118), 13. Ema Klinec (Slo) 216,4 (118, 115.5), 19. Taja Bodlaj (Slo) 196,7 (113, 116.5), 28. Katra Komar (Slo) 163,6 (111.5, 98).

Avstrijki Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger sta se že tretjič zapored skupaj zavihteli na zmagovalni oder. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Nika vodila že po »prvem polčasu«

Že po uvodni seriji je vodila Nika Križnar, ki je poletela do novega ženskega rekorda na veliki skakalnici v Lahtiju (127 m) in z njim tudi do vodstva. Na drugem mestu je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (125 m), tretja pa Japonka Juki Ito (122,5 m).

Nika Prevc (115 m) je bila deveta, tik pred Emo Klinec (118 m), v finale pa sta se od Slovenk uvrstili tudi Taja Bodlaj (113 m) in Katra Komar (111,5 m), ki sta zasedali 22. oziroma 25. mesto. Ajda Košnjek (94 m) je bila prekratka za finale, pristala je na predzadnjem 39. mestu.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (18/25): 1. Nika Prevc (Slo) 1105, 2. Eva Pinkelnig (Avs) 931, 3. Juki Ito (Jap) 876, 4. Jacqueline Seifriedsberger (Avs) 653, 5. Alexandria Loutitt (Kan) 728, 6. Josephine Pagnier (Fra) 697, 7. Nika Križnar (Slo) 687, 16. Ema Klinec (Slo) 375, 25. Katra Komar (Slo) 160, 32. Ajda Košnjek (Slo) 48, 33. Taja Bodlaj (Slo) 47, 34. Tina Erzar (Slo) 42, 55. Jerica Jesenko (Slo) 3.

Naslednja tekma bo čez osem dni na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer se bo začela norveška turneja.