Niki, Prevc in Vodan, sta izbrali celinski pokal

Ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z junakoma minule zime Niko in Domnom Prevcem sta ob koncu poletja predstavili potek priprav na zimo. Ta je sicer še precej oddaljena, kot je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik, je do prvih tekem nove sezone še 74 dni. Za zdaj sta obe ekipi priprave opravili po načrtih.

»Vse ekipe že od maja delajo na tem, da bomo prišli optimalno pripravljeni za začetek sezone. Vsi vemo, da imajo naši tekmovalci po Planici izjemno kratek premor. Fantje so bili letos malce več v tujini, opravili so tehnične priprave v Lillehammerju, kjer bo start zimske sezone,« je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Pogorelčnik.

»Dekleta so bila več doma, so pa opravila trening v Innsbrucku, kjer jih čaka prva novoletna turneja. Imeli smo nekaj težav, ker je Planica zaradi obnove doskočišča začela delovati nekoliko kasneje, vendar menim, da imamo v bližini dovolj kakovostnih objektov, tako da smo lahko vse treninge naredili v skladu z načrti,« je zatrdil vodja panoge.

Jurij Tepeš je zadovoljen z opravljenim v poltnem delu priprav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dekleta tudi v Innsbrucku in Bischofshofnu

Selektor ženske vrste Jurij Tepeš je za zdaj zadovoljen z opravljenim. »Priprave gredo po načrtih. Letos smo bili manj naokoli kot moška reprezentanca, poskušali smo trenirati na skakalnicah, kjer imamo tekme tudi pozimi. Novi sta Innsbruck in Bischofshofen, kjer v preteklosti nismo skakali toliko. Zdaj se za nas šele začenja pravo obdobje tekem,« je dejal trener.

Nekatere skakalke bodo nastopile v celinskem pokalu, med njimi Nika Prevc in Nika Vodan, druge na poletni veliki nagradi, oktobra pa jih čaka še trening na morju in potem gredo počasi v zimo.

Selektor skakalcev Robert Hrgota je dodal, da je osnova dobra. »Vsak posameznik pa ima nekaj podrobnosti pri sebi za urediti, tako da nekako vsi bodo do konca poletja še nastopali na tekmah, po katerih nas čakajo še zadnje priprave doma za prve zimske preizkušnje,« je dejal Hrgota.

»Osnoiva je dobra,« je zadovoljen selektor moške reprezentance Robert Hrgota FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prvak ima visoka pričakovanja

Domen Prevc je imel po koncu izjemne sezone veliko tudi sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga za zdaj ne obremenjujejo. Naziv najboljšega skakalca minule zime ni pozabljen, vendar je z mislimi pri novi sezoni.

»Jaz si sam naložim še malo več dela, malo več dejavnosti, ampak priznam, da mi je po eni strani to lepo. Zdaj je še 12 tednov do začetka sezone, tako da je treba do konca izpiliti načrte, ki smo si jih zastavili že aprila,« je dejal Prevc. »Že takrat smo si zastavili, kaj je treba izboljšati, na čem graditi, tudi glede opreme. Od naslednje sezone se od mene brez dvoma veliko pričakuje, tudi sam imam visoka pričakovanja. Za zdaj smo dobro zastavili,« je dodal 27-letnik.

Domen Prevc komaj čaka začetek sezone. FOTO: Delo Podcast

Nika Prevc je po koncu sezone opravila študijske obveznosti, zdaj pa jo prve tekme čakajo v celinskem pokalu v Stamsu. »Veselim se starta v novo sezono, zdaj je še 14 dni do moje prve poletne tekme in zelo me zanima, kako bo, kakšna bo tekma. A zmeraj je zabavno in zanimivo, pokazala bom, kar bom tisti trenutek znala,« je dejala Prevc.

Glavni vrhunec skakalne sezone bo svetovno prvenstvo, skakalke čaka tudi premierna novoletna turneja štirih skakalnic, za konec pa finale v Planici.