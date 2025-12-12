Niki Prevc odlično kaže tudi v Klingenthalu

V Klingenthalu so pod streho spravili uvodno serijo tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal, po kateri je v vodstvu Japonka Nozomi Marujama (130 m). Na drugem mestu je Norvežanka Anna Odine Strøm (128 m), ki ima pičlo desetinko točke naskoka pred Niko Prevc (128 m).

Zanesljivo se je v drugo serijo od Slovenk prebila tudi Nika Vodan (116,5 m), ki je trinajsta, najboljša uvrstitev doslej pa se nasmiha Maji Kovačič (112 m), ki zaseda 22. mesto. Nove točke bo osvojila tudi Katra Komar (108,5 m), ki je uvrščena na 27. mesto.

Tinkara Komar (99,5 m) je pristala na 39. mestu, Jerica Jesenko pa je vnovič obstala že v kvalifikacijah.