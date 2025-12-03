  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Niki Prevc se je po zmagi z ramen odvalila skala

    Slovenska smučarska skakalka pravi, da ima na naslednjem prizorišču v Visli vedno težave, a si želi, da bi jih čim prej odpravila.
    Nika Prevc je na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP
    Galerija
    Nika Prevc je na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP
    T. E., STA
    3. 12. 2025 | 09:33
    3. 12. 2025 | 09:42
    4:27
    A+A-

    Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc se je iz prvega dela olimpijske zime vrnila z dobrimi občutki. Na severu Evrope je večkrat pokazala vrhunske skoke, prav na zadnji tekmi na Švedskem pa je sestavila dva in slavila prvo zmago v sezoni ter vodilni v svetovnem pokalu, Japonki Nozomi Marujama prizadejala prvi poraz.

    image_alt
    Nika Prevc pokazala mišice Japonki: Začutila sem zjutraj (VIDEO)

    Potem ko je japonska tekmica dobila prve tri tekme sezone, jo je 20-letna Nika Prevc na zadnji v Falunu zanesljivo ugnala v obeh serijah in prišla do svoje 23. posamične zmage v pokalu. To obenem pomeni, da le še za eno zaostaja za slovenskim rekorderjem, starejšim bratom Petrom Prevcem.

    Razumljivo se je s severa vrnila dobro razpoložena. »Po zadnji tekmi se mi je z ramen odvalila skala. Sama Skandinavija mi je bila kot vedno všeč. Sicer sem začela malo slabše, ampak sem se ravno zato toliko boljše počutila na poti domov, ker sem iz tekme v tekmo napredovala,« je po vrnitvi v domovino dejala Prevčeva.

    Dodala je, da si je po zmagi res oddahnila, saj se je že prej trudila priti do takšnih skokov, na koncu pa je bil njen trud poplačan. »Že prej sem se ves teden trudila na tekmi dobro skočiti. V bistvu sem ves čas na treningih dobro skakala, vendar mi je bilo breme to ponoviti tudi na tekmi. Po mojem so mi dobri skoki s treningov dali dovolj motivacije, da mi je v nedeljo končno uspelo,« je bila vesela junakinja slovenskega tabora.

    image_alt
    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Prve tri tekme sezone so minile v znamenju zmagovalke poletja Nozomi Marujama, vendar je Prevčeva na zadnji tekmi s svojim nastopom zasenčila tudi Japonko. »Morda me je res malo presenetilo, da je bila Maruyama tako močna na uvodu, predvsem pa, da je bila tako zanesljiva. To je bilo verjetno presenečenje za vse. Ampak zdaj sem videla, da je tudi ona premagljiva, če se le osredotočim nase,« je samozavestno povedala Slovenka, ki se ne želi obremenjevati s tekmicami, ampak upa, da bo sama sezono nadaljevala na tako visoki ravni.

    Zmaga v Falunu je bila njena 23. med posameznicami. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP
    Zmaga v Falunu je bila njena 23. med posameznicami. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

    Zadnja zmaga jo je popeljala na skupno drugo mesto v pokalu; za Japonko pred nadaljevanjem na Poljskem zaostaja za 124 točk. Prevčevo veseli tudi dejstvo, da se je že močno približala ravni skokov ter formi, v kakršni si želi biti. Zadnja zmaga ji je dala krila: »Trenutno sem zelo pozitivna in veselo čakam vsako tekmo.«

    V Wisli, pravi, je imela doslej vedno kakšne težave. »Verjamem, da bo zdaj isto, vendar sem zdaj na to pripravljena. Upam, da bom morebitne težave čim prej odpravila.« Kot je dodala, je morda potrebovala nekaj več časa, saj z ekipo niso opravili priprav na snegu: »Na pripravah smo skakali v Kranju, ki meni osebno ne ustreza zelo. Potem pa smo šli takoj na večjo skakalnico. Na snegu je bilo pa krasno, takoj sem se sprostila, občutek je bil zelo fin.«

    Dve dodatni prizorišči na novoletni turneji sta dobra novica

    Povedala je še, da si rada ogleda tudi moške tekme in jo veselijo uspehi brata Domna Prevca in Anžeta Laniška. Njej osebno je tudi všeč trend krovne mednarodne zveze, kjer stremijo k temu, da bi imeli moški in ženske tekme na istih prizoriščih hkrati.

    »Meni osebno je to všeč, ker imamo tekme dopoldan in mi glede termina to odgovarja. Ampak generalno gledano, pa naj bi bile punce tako spet bolj zapostavljene, ker so fantje vedno zraven,« je bila odkrita slovenska šampionka, ki je pozitivno pospremila tudi novico, da se bodo smučarske skakalke prihodnjo zimo prvič pridružile skakalcem na novoletni turneji. »To je zagotovo dobra novica, ker imamo punce spet dve tekmovalni prizorišči več. Pa lahko bomo preizkusile nov format tekmovanja in to je dobro, tako napredujemo.«

    Nika Prevcsvetovni pokalDomen PrevcVislaNozomi Marujamasmučarski skoki

