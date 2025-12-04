Niko Prevc po kvalifikacijah diskvalificirali

V Visli so smučarske skakalke opravile kvalifikacije pred današnjo tekmo svetovnega pokala. V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka zadnje tekme v Falunu Nika Prevc, najboljša že na treningih, ki pa ne bo nastopila na tekmi. Prevčevo so naknadno diskvalificirali zaradi neustrezne opreme.

Prevčeva je skočila 119 m in Norvežanko Anno Odine Stroem (116,5 m) ugnala za 2,2 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Marujama je s skokom 117 m za Slovenko zaostala za 9,5 točke. Po diskvalifikaciji Slovenke je kvalifikacije dobila Norvežanka (122,4 točke) pred Marujamo in Avstrijko Liso Eder.

Nika Vodan je bila po diskvalifikaciji Prevčeve osma, na tekmo pa sta se uvrstili še Katra Komar (26. mesto) in Maja Kovačič (37.). Brez tekme sta ob Prevčevi ostali še dve Slovenki Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.). Prva serija prve od dveh tekem v Visli bo ob 17.15.