Nikoli ne bo pozabil goloba, ki se mu je pred skokom zaletel v obraz (VIDEO)

uvrstitev na oder za najboljše smučarske skakalce je v svetovnem pokalu že nanizal Noriaki Kasai, od tega 17 zmag.

Pri 44 letih je poletel 241,5 metra daleč

Japonski šampion rad ustreže tudi najmlajšim navijačem in se fotografira skupaj z njimi. FOTO: Miha Šimnovec

Ljubljana –je zares neverjeten. Čeprav bo čez dva meseca (6. junija) praznoval že 48. rojstni dan, še ne razmišlja o tem, da bi svoje skakalne smuči postavil v kot. Volje mu ni vzela niti zadnja slab(š)a sezona, v kateri ni osvojil niti ene točke za svetovni pokal.Še vedno zasleduje svoj že pred časom zastavljeni cilj – udeležbo na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, kar bi bil že njegov deveti nastop na največji zimski športni prireditvi! »Če imaš pred očmi določen cilj, čas, ki mu ga posvetiš, nikakor ni zapravljen. Boril se bom naprej,« je neuničljivi Japonec poudaril za platformo Hochi news.Trdno je odločen, da se vrne v ekipo za svetovni pokal, iz katere je izpadel sredi decembra lani po slabih skokih v Visli, Ruki, Nižjem Tagilu in Klingenthalu. Tako je prvič po 28 letih (!) izpustil tradicionalno novoletno turnejo. Zatem se je dokazoval v celinskem pokalu, v katerem se je s 7. mestom 19. januarja najbolje odrezal v areni Vogtland. Med elito je dobil priložnost še v domačem Saporu, kjer pa je spet ostal praznih rok. Ne, na že svojo 31. sezono svetovnega pokala Noriaki res ne bo imel lepih spominov.A 47-letni šampion iz Šimokave na otoku Hokaido, kjer je koronavirus prav tako ohromil življenje, se ne vdaja. Čeprav je omejen z možnostmi za vadbo, je zaradi teka in posebnih vaj za mišice – kot pravi – že dobro telesno pripravljen. V tem trenutku ima od šest do sedem kilogramov manj kot običajno v tem obdobju. »Zaradi mene bi lahko že imeli prvi pripravljalni tabor,« je poudaril Kasai, ki je v nekem drugem intervjuju razkril, da v skokih še zmeraj uživa kakor prvi dan. »Že dve tretjini življenja živim kot profesionalec. Ničesar ne pogrešam. In ničesar ne bi spremenil.«Prav v užitku vidi tudi eno od skrivnosti, da lahko v tem športu vztraja tako dolgo. »V drugi polovici tridesetih let si začnejo športniki običajno razbijati glavo s kariero in življenjem na splošno, kar seveda ni dobro. Glava nikakor ne sme postati utrujena. Pomembno je, da razmišljaš pozitivno. Menim, da to dobro vpliva tudi na telo,« je delil svojo miselnost Kasai, ki kljub letom v zadnjem obdobju ni imel večjih težav s telesom. Občasno ga malo boli le gleženj.V svetovnem pokalu, v katerem je pri rosnih 16 letih prestal ognjeni krst davnega decembra 1988 v Saporu, je nanizal 17 zmag. Eno je dosegel na znamenitem Holmenkollnu (1999), z njo pa je povezana zanimiva anekdota: »Tik pred finalnim nastopom se mi je v obraz zaletel golob, ki se je od strahu podelal v smučino. Misleč, da bo to vplivalo na mojo hitrost, nisem želel zapustiti štartne klopi. Mahal sem in vpil, toda nihče ni razumel, kaj hočem. Ko je nato trener zamahnil z zastavo, mi ni preostalo drugega, kot da sem se spustil. Kljub temu sem zmagal,« se je z nasmeškom spomnil legendarni Japonec, čigar cilj ni le nastopiti na OI v Pekingu, temveč tam osvojiti zlato kolajno. Enkrat pa si želi še poleteti tudi prek 250 metrov.Njegov osebni rekord znaša sicer 241,5 metra, ki ga je pred tremi leti, torej pri 44 letih (!), dosegel v Vikersundu. »Če ne bi tekmovalno razsodišče tik pred mano znižalo zaletišča za dve mesti, bi verjetno že takrat poletel 250 metrov daleč. To je tudi cilj, ki si ga želim še uresničiti ...«