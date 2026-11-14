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Zimski športi

Z modne piste na slalom v Leviju: bosanska lepotica navdušila že pred debijem

Bosanska reprezentantka bo šele prvič nastopila v svetovnem pokalu, a je bila že pred ognjenim krstom deležna veliko pozornosti.
Nikolina Dragoljević se bo spustila po zahtevni progi v Leviju. FOTO: instagram
Galerija
Nikolina Dragoljević se bo spustila po zahtevni progi v Leviju. FOTO: instagram
Matic Rupnik
14. 11. 2026 | 05:00
6:24
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V svetu alpskega smučanja se zelo redko zgodi, da tekmovalka še pred prvim nastopom v svetovnem pokalu pritegne toliko medijske pozornosti. Triindvajsetletni Nikolini Dragoljević je letos to uspelo. Smučarka iz Pal v Bosni in Hercegovini, ki se je pred časom sprehodila tudi po modni pisti, je v zadnjih dneh postala ena najbolj izpostavljenih športnic v regiji. 

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Andreja Slokar: Poleti so me prijatelji oddaljili od težav

Danes bo na slalomu v finskem Leviju, kjer bo na startu kar pet Slovenk, prvič nastopila v svetovnem pokalu in se pridružila rojakinji Elvedini Muzaferiji, ki je v zadnjih letih postala prvo ime bosanskega alpskega smučanja. Medtem ko slednja nastopa v hitrih disciplinah, bo Dragoljevićeva barve Bosne in Hercegovine zastopala med slalomskimi količki.

Članica smučarskega kluba z olimpijske Jahorine ima za seboj že precej tekmovalnih izkušenj, čeprav se v svetovnem pokalu doslej še ni predstavila. Nastopila je na treh svetovnih prvenstvih, prvič leta 2021 v Cortini d'Ampezzo, dve leti pozneje v Courchevelu in Méribelu, v lanski zimi pa še v Saalbachu. Prav na zadnjem je dosegla svoj najboljši rezultat na velikih tekmovanjih, 32. mesto v slalomu, medtem ko je veleslalomsko preizkušnjo končala na 48. mestu.

V Leviju bo na štartu kar pet Slovenk. Andreja Slokar se vrača po poškodbi in nima konkretnejših pričakovanj, na prvem slalomu po poškodbi pa si v točke želi tudi Neja Dvornik. Uvrstitev v drugo vožnjo sta si z visokima štartnima številkama, ki pa v Leviju praviloma ne bi smeli biti v prevelikem deficitu, za cilj zadali tudi Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Nastopila bo tudi Anja Oplotnik. 

Uspehe je nizala predvsem na tekmah nižje ravni. Januarja lani je zmagala na slalomu FIS na Bjelašnici, mesec pozneje pa na Kupresu osvojila naslov mladinske državne prvakinje v veleslalomu. Med članicami je bila na istem prizorišču druga, na letošnjem državnem prvenstvu na Ravni planini pa je v slalomu zasedla tretje mesto. Na mednarodnih tekmovanjih je že večkrat posegla med najboljšo deseterico, toda nastop v Leviju bo zanjo pomenil povsem drugačno raven tekmovanja.

Ne le na snežni, tudi na modni podlagi se dobro znajde

Njeno življenje se sicer ne vrti izključno okoli smučanja. Ob treningih študira na fakulteti za šport in telesno vzgojo, pred časom pa se je preizkusila tudi v svetu mode. Kot finalistka izbora Miss Planet Bosne in Hercegovine je uresničila otroško željo po nastopu na modni pisti, ob tej priložnosti pa je predstavila tudi nakit, ki ga izdeluje sama.

Prav povezava smučanja in manekenstva je v zadnjih dneh pritegnila veliko pozornosti medijev v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. O njej so pisali številni regionalni portali, na instagramu pa ji sledi že več kot 10 tisoč ljudi. Kljub nenadni prepoznavnosti sama poudarja, da šport ostaja njena prva ljubezen.

Oče je tudi njen trener

Pot do največjega smučarskega odra je bila vse prej kot preprosta. Dragoljevićeva je zaradi operacije kolena ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, naslednjo sezono pa je kljub bolečinam nadaljevala tekmovanja. Pozneje so se pojavile še težave s hrbtom in kolkom, zdravstvene nevšečnosti pa so ji prekrižale tudi načrte za zadnje olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Ob vseh težavah ji je ves čas stal ob strani oče Ognjen, ki je hkrati njen smučarski trener. Skupaj sta preživela številne ure na snegu, dolga potovanja in tudi obdobja, ko se je zdela vrnitev na tekmovalne proge precej oddaljena. Za njeno telesno pripravljenost skrbi kondicijski trener Edhem Bajrić, pozornost pa namenja tudi psihološki pripravi.

»Za tem nastopom so leta treningov, odrekanja, potovanj, vzponov in padcev, poškodb in negotovosti. Veliko je bilo dni, ko se je cilj zdel zelo oddaljen, vendar želja, da bi nekoč postala del največjega svetovnega smučarskega odra, ni nikoli izginila,« je pred premiernim nastopom zapisala na družbenih omrežjih.

Muzaferija dosegla nekaj mejnikov

Bosansko alpsko smučanje je v zadnjih letih doživelo precejšen vzpon, predvsem po zaslugi Elvedine Muzaferije. Ta je februarja 2024 v Crans-Montani s četrtim mestom v smuku poskrbela za najboljšo uvrstitev svoje države v svetovnem pokalu, od prvih stopničk pa jo je ločilo le 11 stotink sekunde. Istega leta je slavila tudi zmago v evropskem pokalu, na letošnjih olimpijskih igrah pa je s 16. mestom v superveleslalomu dosegla najboljšo olimpijsko uvrstitev Bosne in Hercegovine v zimskih športih.

Prav Muzaferijevo je Dragoljevićeva posebej izpostavila ob napovedi svojega debija. Njeni dosežki so ji dokazali, da lahko tudi smučarke iz države, ki nima tradicije in pogojev alpskih velesil, tekmujejo z najboljšimi na svetu.

»Prihajam iz majhne države, vendar imam velike sanje in željo pokazati, da se vztrajnost, delo in vera vase lahko obrestujejo,« je sporočila 23-letnica, ki bo v soboto dočakala enega najpomembnejših trenutkov dosedanje kariere.

Preboj v drugo vožnjo bi bil glede na njene dosedanje rezultate veliko presenečenje, a bo zanjo že sam nastop pomembna nagrada za vse prestane težave. Po letih, ko so ji poškodbe večkrat preprečile uresničitev športnih ciljev, bo v Leviju končno dobila priložnost, da se predstavi med najboljšimi slalomistkami sveta.

Države z Balkana imajo tako visoka pričakovanja. Slovenija ima na štartu pet tekmovalk, še višje pa lahko pričakujemo albansko predstavnico Laro Colturi in Zrinko Ljutić s Hrvaške. 

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