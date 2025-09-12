Niso krepili moštva za zabavo, temveč za skok k vrhu

V nadaljevanju preberite:

Konec je počitnic, na vrsti je nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Olimpija si je po zadnjem neuspehu, ko se ni uvrstila v končnico, začrtala jasen cilj napada na prestižni izločilni del sezone, temu primerno tudi prevetrila ekipo. Kakšne spremembe pa je doživela liga, koliko klubov je doslej igralo v tem tekmovanju in kako dolgo traja v takšni organizacijski obliki? Kakšni so Olimpijini spomini na največji uspeh, kdo so bili takrat osrednji akterji na ledu? Kaj pripravljajo v Tivoliju pred dvorano in kaj novega trenerja Bena Cooperja tako navdušuje ob prihodu v Slovenijo?