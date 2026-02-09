Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

Nizozemka Jutta Leerdam je v ženskem hitrostnem drsanju na 1000 metrov zlato medaljo osvojila z novim olimpijskim rekordom (1:12,31). Do svoje druge olimpijske medalje je prišla po ostrem boju z rojakinjo Femke Kok, ki je pred tem sicer za kratek čas prav tako dosegla najboljši olimpijski čas. Tretja je bila Japonka Miho Takagi.

27-letna olimpijska prvakinja je na isti razdalji v hitrostnem drsanju v Pekingu leta 2022 osvojila srebrno medaljo. Leerdamova je na letošnjih olimpijskih igrah požela veliko pozornosti in bila deležna tudi kritik, ker je na prizorišče priletela z zasebnim letalom, za večino nizozemskih medijev pa ni želela dajati izjav.

Znana je na družbenih omrežjih, kjer ima samo na platformi Instagram pet milijonov sledilcev, pozornost javnosti vzbuja tudi njen zaročenec, ameriški vplivnež Jake Paul, ki je Leerdam danes podpiral s tribun.

Takole se je Nizozemka razveselila skupaj s svojim trenerjem. FOTO: Yves Herman/Reuters

Rojakinji je morala danes premoč priznati drugouvrščena Femke Kok, sicer nosilka svetovnega rekorda na 500 metrov. Kok je na današnji tekmi s časom 1:12,59 začasno držala tudi olimpijski rekord. Srebrna medalja je njena prva na zimskih olimpijskih igrah.

Dosedanja rekorderka, Japonka Miho Takagi, je bila danes bronasta. To je njeno osmo olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati.