Noël: »Po Hirscherjevi upokojitvi za vse nas več prostora na vrhu«

različnih tekmovalcev je osvojilo zmago na 15 tekmah za svetovni pokal v tej sezoni

Hirscherjevi zastrašujoče dobri rezultati

Po osmih sezonah, v katerih je kraljeval Marcel Hirscher, bo veliki kristalni globus dobil novega lastnika. FOTO: Matej Družnik/Delo

Toliko menjav na vrhu zmagovalnega odra na tekmah za svetovni pokal v moški konkurenci po končani karieri velikega Marcela Hirscherja, ki je nanizal rekordnih osem velikih kristalnih globusov, niso pričakovali niti največji poznavalci alpskega smučanja. Po 15 preizkušnjah od 44 na vrhu skupnega seštevka ni najpogosteje omenjenih naslednikov avstrijskega asa,inVrh po tretjini sezone drži Norvežane. Resda so kakršnakoli sklepanja o končnem lastniku prestižne lovorike preuranjena, vendar pa je jasno, da najbolj vročima favoritoma Pinturaultu in Kristoffersenu ne gre tako, kot se je pričakovalo pred sezono, pri obema se pojavljajo nihanja. Slalomske in veleslalomske tekme, v katerih je prevladoval Hirscher, so doslej v sezoni dobili različni zmagovalci.Veleslalom v Söldnu je pripadel Pinturaultu (Kristoffersenu je spodletelo z 18. mestom), v Beaver Creeku je zmagal Američan(Kristoffersen je bil drugi, Pinturault 17.), v Alta Badii je vendarle slavil Kristoffersen, Pinturault pa je končal na osmem mestu. Slalom v Leviju je prav tako pripadel Norvežanu, Francoz je tedaj šokiral brez uvrstitve v finale, a je nato slavil v Val d'Iseru, kjer je bil njegov veliki tekmec tik pod stopničkami.V nedeljo v Zagrebu, kjer se je začel slalomski januar, ki mu bo sledilo še pet tekem v tej disciplini ta mesec, naslednji že jutri, se je na sljemenski prestol povzpel, medtem ko Pinturault (9.) in Kristoffersen (19.) nista našla prave formule za Rdečo progo nad hrvaškim glavnim mestom. Prvemu je po prvem nastopu grozila celo diskvalifikacija zaradi domnevno napačno presmučanih vrat po napaki, a so nato zvezdico ob njegovem imenu po pritožbi iz francoskega štaba umaknili, tako da je vendarle osvojil nekaj točk za uvrstitev med deseterico.Glavna aduta sezone imata pred sabo v skupnem seštevku poleg Kildeja še smukača, zelo močnega v hitrih disciplinah. Število tekem v koledarju za svetovni pokal gre v korist dvojice, ki je zaprisežena tehničnim disciplinam, a s takšnimi spodrsljaji, ki sta si jih že privoščila na tekmah, na katerih bi morala prevladovati glede na svoj status, bo pot do velike lovorike precej daljša, kot je pričakoval smučarski svet.Hirscherjeva statistika je bila v zadnjih osmih sezonah zastrašujoče dobra, v svoji zadnji sezoni je v desetih slalomskih nastopih zmagal petkrat, v osmih veleslalomskih trikrat, zima 2017/18 je bila še boljša, vrh je zgrešil le na enem veleslalomu in dveh slalomih. »Po Marcelovi upokojitvi je zdaj za vse nas več možnosti za zmago, bil pa je seveda zelo pomemben za alpsko smučanje. Govorimo o velikanu belih strmin, najboljšemu smučarju na svetu, ki je prevladoval na vrhu dolga leta. A kljub vsemu je lepo videvati nove obraze na zmagovalnem odru, včasih je zato kar dobro, da ga ni več, saj je za nas več prostora,« je o avstrijskem šampionu razmišljal Noël, novi zvezdnik v beli karavani.Zanimiva je dinamika tudi v hitrih disciplinah, kjer z izjemo Parisa nihče ni dobil dveh tekem. Med zmagovalce so se vpisaliin. Če bo tudi nadaljevanje sezone tako pestro, kot je bila prva tretjina, se ob koncu zime obeta zelo tesen in napet boj za lovoriko, ki bo po osmih letih vendarle dobila novega lastnika.