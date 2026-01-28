Norčič je bil v Oberstdorfu jezen, Ammann po telefonu izvedel slabo novico

Vodilni možje v švicarskih smučarskih skokih so obrazložili odločitev glede izbire skakalcev za bližnje olimpijske igre v Italiji.

Legendarni smučarski skakalec Simon Ammann ne bo tekmoval na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji. Vodstvo švicarske reprezentance se je po dolgem premisleku odločilo, da bo prednost dalo 19-letnemu Felixu Trunzu, ki je v zadnjem obdobju dosegal boljše rezultate v svetovnem pokalu. Ob njem bodo švicarske skoke v Predazzu zastopali še Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth in Sina Arnet. Za 44-letnega Ammanna je bila odločitev boleča, o njej pa javno (še) ni želel spregovoriti. Štirikratni olimpijski prvak je tako prvič po letu 1998 ostal brez vstopnice za največjo zimsko-športno prireditev. S tem se je kot milni mehurček razblinila možnost, da bi z osmimi nastopi na zimskih olimpijskih igrah izenačil rekord japonskega kolega Noriakija Kasaija in nemške hitrostne drsalke Claudie ...