Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede slovitega Ammanna

Po daljšem obdobju negotovosti je Simon Ammann vendarle prejel zeleno luč za nastope v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Skakalni veteran, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih obrazov tega športa, je z dobrimi predstavami v pripravljalnem obdobju prepričal strokovni štab švicarske reprezentance z glavnim trenerjem Binetom Norčičem na čelu.

»Konkurenca je izjemno ostra. Takšne širine v ekipi še nismo imeli, zato smo si vzeli nekaj več časa za končno odločitev,« je še v začetku tedna za časnik Blick povedal Martin Künzle, pomočnik selektorja Norčiča. Odločitev je zdaj padla, ob Ammannu pa so si nastope v uvodnem delu olimpijske sezone, ki se bo 20. novembra začela v Lillehammerju, zagotovili še Gregor Deschwanden, Juri Kesseli, Sandro Hauswirth in Felix Trunz.

Simon Ammann se lahko med drugim pohvali s štirimi naslovi olimpijskega prvaka. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Ammann bo lovil nastop na OI

Pod Norčičevim vodstvom se Švicarji podajajo v sezono z ambicioznimi cilji. Ammann bo poskušal z dobrimi dosežki izpolniti normo, ki bi mu omogočila nastop na olimpijskih igrah februarja prihodnje leto v Italiji. To bi bile že njegove osme igre v izjemni karieri.

Za izpolnitev norme se bo moral 44-letni Švicar v svetovnem pokalu vsaj enkrat prebiti med najboljšo petnajsterico ali dvakrat do 25. mesta. Medtem ko je štirikratni olimpijski prvak dobil priložnost na uvodnih tekmah nove sezone med elito, pa je njegov dolgoletni reprezentančni kolega Killian Peier ostal brez mesta v ekipi, tako da bo sezono začel v celinskem pokalu.

Švicarska reprezentanca tako vstopa v zimo s kombinacijo izkušenj in mladosti – in z upanjem, da bo legendarni Ammann še enkrat pokazal svoj izjemen občutek za skoke, ki mu je v preteklosti prinesel status ikone tega športa.