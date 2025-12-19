  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Slovenski nordijski kombinatorci v Ramsau do odličnih rezultatov

    Slovenska reprezentanca v nordijski kombinaciji v Avstriji tekmuje zelo dobro. Kar trije tekmovalci so na koncu končali med najboljšo dvajseterico.
    Ema Volavšek je zadnja leta najboljša slovenska nordijska kombinatorka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Ema Volavšek je zadnja leta najboljša slovenska nordijska kombinatorka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    M. Ru., STA
    19. 12. 2025 | 16:04
    1:48
    Norvežanka Ida Marie Hagen in Avstrijec Thomas Rettenegger sta zmagovalca tekme s skupinskim startom za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev v Ramsauu. Norvežanka je bila najboljša že po teku, Avstrijec pa si je prepričljivo zmago zagotovil s fantastičnim skokom, po desetkilometrskem teku je bil šele 16.

    Mlada slovenska športnica se je zelo približala stopničkam

    Pri dekletih je drugo mesto zasedla Američanka Alexa Brabec, tretje pa Finka Minja Korhonen, pri fantih pa sta se na drugo oziroma tretje mesto uvrstila najboljša v teku, Norvežan Jens Luraas Oftebro in Stefan Rettenegger, četrti je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Johannes Lamparter.

    Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbela Ema Volavšek, ki je bila 15., po teku je zasedala deseto mesto, Teja Pavec pa je bila 18., napredovala je s 23. mesta. Solidno je nastopil Vid Vrhovnik, po teku je bil 24., nato pa na skakalnici napredoval za štiri mesta in zasedel 20. mesto, njegov zaostanek je znašel dve minuti in 25 sekund oziroma 36,3 točke.

    Brez točk svetovnega pokala sta ostala Gašper Brecl na 43. in Matic Grbajs na 57. mestu. V soboto bosta v Ramsauu na sporedu še klasični tekmi.

