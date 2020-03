Nordijsko SP Planica 2023 napreduje po načrtih, SP v poletih decembra letos

Vstopnice bodo veljale tudi decembra

V Planici imajo dovolj časa za pripravo na svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023. FOTO: Marko Feist

Čakajo na dogovor z Oberstdorfom

Ljubljana – Predstavniki Smučarske zveze Slovenije in organizacijskega odbora svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo v Planici leta 2023, so danes predstavili napredek pri pripravah na SP. Med drugim so potrdili, da bo zaradi pandemije koronavirusa odpadlo marčevsko svetovno prvenstvo v smučarskih poletih po novem na koledarju decembra letos.»To je tretji tovrstni sestanek, kjer predstavljamo napredek po posamičnih poglavjih organizacije. Trenutno je v ospredju specifikacija programa, ki mora biti usklajen tudi z drugimi prireditvami zaradi TV-prenosov. Vse bliže je tudi uresničitev čezmejnega sodelovanja s Trbižem, kjer naj bi se začeli 30- in 50-kilometrski tekmi v smučarskem teku,« je razkriliz organizacijskega odbora.Trbovc je dodal, da bi moral biti sestanek koordinacijske skupine, v kateri sodelujejo s predstavniki Mednarodne smučarske zveze (FIS) in podjetja Infront, ki skrbi za trženjske in televizijske pravice, sicer v Ljubljani, ukrepi zaradi pandemije koronavirusa pa so jih prisilili v videokonferenco.Kot pravi, perečih vprašanj zaradi pandemije v Planici trenutno ni, saj je do SP še skoraj tri leta časa. »Dopusta pa vseeno ne bo. Čaka nas priprava nordijskega SP, pa tudi SP v poletih, ki je zdaj marca odpadlo in lahko že potrdim, da bo na koledarju FIS decembra letos, nekje v drugi polovici v obdobju do božiča. Marca 2021 bo na letalnici seveda še tradicionalni finale svetovnega pokala,« je še dejal Trbovc, ki je še enkrat potrdil tudi, da bodo vstopnice, kupljene za marčevsko prireditev, veljale tudi decembra.Pri organizaciji veliko odprtih vprašanj ni. »Pozimi smo obiskali tiste ljudi in prireditve, o katerih smo ocenili, da so pomembni za organizacijo Planice. Manjka le dokončen dogovor s predstavniki Furlanije - Julijske krajine in lokalnimi oblastmi v Trbižu o sodelovanju pri SP. To je bilo predvideno zdaj med SP v poletih, a bo moralo počakati, da se zadeve normalizirajo. Tudi organizacijski odbor v vseh svojih delih počasi dobiva dokončno obliko,« je potrdil Trbovc.Vodilni možje FIS so bili po njegovih besedah zelo zadovoljni z napredkom organizacije SP 2023 na vseh ključnih področjih, kamor ob športnem delu sodijo tudi promocija, delo z mediji, logistika, spremljevalni program in prireditveni prostor ter seveda vprašanje nastanitev. Za zadnje velja veliko zanimanje tudi v sosednjih Italiji in Avstriji. Največje breme pa bo na Kranjski Gori, pa tudi v širši regiji na Gorenjskem.Nalog je kljub prihajajoči pomladi veliko. Poročila za krovno mednarodno organizacijo bodo sicer morala počakati na jesen, saj je FIS med drugim odpovedal tudi majski kongres, zato pa bo trenutno največji zalogaj, da se ustrezno pripravi snežna zaloga za decembrske in marčevske tekme v prihodnji sezoni.V Planici čakajo tudi na dokončen dogovor z nemškim Oberstdorfom, ki bo SP v nordijskem smučanju gostil februarja prihodnje leto, Planica pa se bo tam promovirala. Oblika promocije je odvisna tudi od možnosti na prostoru za podelitve kolajn na Bavarskem. Slovenski prireditelji zato želijo čim prej dobiti odgovore.