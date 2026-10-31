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Zimski športi

Noriaki Kasai se ne predaja, nastopil je na japonskem prvenstvu

Legendarni smučarski skakalec se vse bolj približuje šestdesetim, a smuči še ne namerava postaviti v kot. Danes je nastopil na japonskem prvenstvu.
Noriaki Kasai je še vedno aktiven. FOTO: Issei Kato/Reuters
Galerija
Noriaki Kasai je še vedno aktiven. FOTO: Issei Kato/Reuters
M. Ru.
31. 10. 2026 | 19:29
2:28
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Japonski smučarskoskakalni veteran Noriaki Kasai še naprej kljubuje času, čeprav njegovi dosežki niso več primerljivi s tistimi iz najboljših let. Štiriinpetdesetletnik je danes nastopil na poletnem državnem prvenstvu na srednji skakalnici v Hakubi in se uvrstil v finalno serijo. S skokoma, dolgima 86,5 in 86 metrov, je tekmovanje končal na 25. mestu, daleč od boja za najvišja mesta.

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Naslova japonskega prvaka se je razveselil Rjota Jamamoto, sicer nordijski kombinatorec, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 osvojil ekipni bron. 

Kasai, ki je v svetovnem pokalu prvič nastopil že leta 1988, ima za seboj eno najdaljših karier v zgodovini zimskih športov. Februarja 2024 je pri 51 letih v Saporu postal najstarejši dobitnik točk svetovnega pokala, leto pozneje pa je pri 52 letih še nastopal med elito. Januarja letos se je znova preizkusil v kvalifikacijah v Saporu, a je bil obakrat neuspešen.

Japonski skakalec je tudi rekorder po številu posamičnih nastopov v svetovnem pokalu, saj jih je zbral kar 579. Maja lani je za svoje dosežke prejel že sedmi Guinnessov rekord. Čeprav je še pred prejšnjo zimo sanjal o nastopu na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, bo njegova morebitna vrnitev med svetovno elito najverjetneje znova povezana z domačimi tekmami v Saporu.

Na ženski tekmi v Hakubi je četrti zaporedni naslov državne prvakinje osvojila Juki Ito, ki je bila s skokoma 91 in 86 metrov boljša od Ringo Mijadžime in Nozomi Marujame. Japonske skakalce v nedeljo čaka še preizkušnja na veliki skakalnici, ki bo pomembna tudi pri določanju reprezentance za začetek nove sezone svetovnega pokala, 20. novembra v Lillehammerju.

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