Noriaki Kasai se ne predaja, nastopil je na japonskem prvenstvu

Japonski smučarskoskakalni veteran Noriaki Kasai še naprej kljubuje času, čeprav njegovi dosežki niso več primerljivi s tistimi iz najboljših let. Štiriinpetdesetletnik je danes nastopil na poletnem državnem prvenstvu na srednji skakalnici v Hakubi in se uvrstil v finalno serijo. S skokoma, dolgima 86,5 in 86 metrov, je tekmovanje končal na 25. mestu, daleč od boja za najvišja mesta.

Naslova japonskega prvaka se je razveselil Rjota Jamamoto, sicer nordijski kombinatorec, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 osvojil ekipni bron.

Kasai, ki je v svetovnem pokalu prvič nastopil že leta 1988, ima za seboj eno najdaljših karier v zgodovini zimskih športov. Februarja 2024 je pri 51 letih v Saporu postal najstarejši dobitnik točk svetovnega pokala, leto pozneje pa je pri 52 letih še nastopal med elito. Januarja letos se je znova preizkusil v kvalifikacijah v Saporu, a je bil obakrat neuspešen.

Japonski skakalec je tudi rekorder po številu posamičnih nastopov v svetovnem pokalu, saj jih je zbral kar 579. Maja lani je za svoje dosežke prejel že sedmi Guinnessov rekord. Čeprav je še pred prejšnjo zimo sanjal o nastopu na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, bo njegova morebitna vrnitev med svetovno elito najverjetneje znova povezana z domačimi tekmami v Saporu.

Na ženski tekmi v Hakubi je četrti zaporedni naslov državne prvakinje osvojila Juki Ito, ki je bila s skokoma 91 in 86 metrov boljša od Ringo Mijadžime in Nozomi Marujame. Japonske skakalce v nedeljo čaka še preizkušnja na veliki skakalnici, ki bo pomembna tudi pri določanju reprezentance za začetek nove sezone svetovnega pokala, 20. novembra v Lillehammerju.